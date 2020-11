Con una masiva concurrencia de clientes, inició ayer el Black Friday de Chango Más

Compartir

Linkedin Print

Con una masiva concurrencia de clientes inició ayer el Black Friday en Chango Más que, a diferencia de otros años, se extenderá hasta el 18 de noviembre para evitar aglomeraciones. Desde horas tempranas los clientes realizaron fila para ingresar teniendo en cuenta que este año por la pandemia de coronavirus, la cantidad de clientes para ingresar está limitada. Los productos más buscados son aires acondicionados y televisores, aunque las ofertas se extienden a más de 14 mil productos. La firma atiende en sus dos sucursales de 8 a 22 horas de corrido.

En ese marco Víctor Caballero, gerente de Chango Más en Formosa, en diálogo con el grupo de Medios TVO se refirió a los 14 días de megaofertas que ofrece la cadena de supermercados.

“Las promociones duran dos semanas para evitar que la gente se aglomere ya que como es un evento que se espera durante todo el año vienen muchos clientes y somos conscientes, la compañía decidió extender la duración de la vigencia a dos semanas para que la gente pueda programar sus compras tranquilas sin la necesidad de venir y de esa forma evitar aglomeraciones”, destacó Caballero.

Asimismo dijo que en las sucursales de la firma, “trabajamos con los lineamientos de las autoridades provinciales en todo lo que sea prevención del coronavirus, es el primer objetivo que tenemos para que el cliente se sienta seguro y el personal también y podamos tener un evento exitoso como todos los años y cuidar la prevención, la distancia, sanitizando los changuitos en el ingreso, las manos de los clientes, también con la toma de la temperatura a todo el personal que ingresa a la sucursal limitando la cantidad que ingresa en la superficie, al salón, tenemos un límite establecido y eso se respeta por eso es que los clientes deciden esperar afuera donde acondicionamos, pusimos media sombra para que puedan hacer la fila y así esperar de manera más cómoda”.

Enumeró además que hay ofertas de todo tipo para aprovechar, “tenemos descuentos desde 50%, 40% en distintas categorías, también tenemos distintas financiaciones, abarca todas las categorías que comercializa el supermercado, actualmente una promoción muy fuerte son las financiaciones con Ahora 12 y Ahora 18, todo lo que se compra en estos programas se paga recién en 2021, como son 3 meses de gracia, lo que compra ahora le viene con el resumen de febrero y participan leds, aires acondicionados, lavarropas, secarropas, notebooks, microondas, pequeños electrodomésticos, afeitadoras, cortadoras de pelo, aspiradoras”.

Clientes

Asimismo, el Grupo de Medios TVO dialogó con clientes que se acercaron hasta la sucursal ubicada sobre la avenida Gutnisky. “Vine a ver el precio de los electrodomésticos, sobre todo eso, siempre consigo buenas ofertas, cuando se hacen estos eventos vengo porque hay cosas que conviene comprar. Hace más de una hora estoy en la fila y todavía no ingresé, había cinco filas cuando llegamos, pero vamos a esperar, vine temprano”, dijo una clienta consultada.

“Vengo a comprar mercadería, no vengo siempre, aprovecho las ofertas y ahora sé que hay precios buenos, hace unas dos horas estamos esperando para entrar, tenemos que tener mucha paciencia, no queda otra, sabíamos que iba a haber esta cantidad de gente”, señaló.

Otra clienta coincidió que “en otros supermercados no se consiguen estas ofertas por eso la gente se amontona y aprovecha esto. Yo soy vecina de la zona y siempre que puedo aprovecho”.

Compartir

Linkedin Print