Con una multitudinaria participación,se realizó de manera exitosa la Maratón Rosa

En la siesta-tarde de este sábado 18, se llevó a cabo la cuarta edición de la Maratón Rosa Infantil y 5K para adultos en la Costanera “Vuelta Fermoza” de la ciudad capital.

Esta actividad formó parte de una de las tantas que fueron organizadas y realizadas por la Fundación Abriendo Surcos en el marco del Octubre Rosa, mes en que se conmemora la lucha contra el cáncer de mama.

“Hace 12 años que venimos trabajando sobre este tema y estamos concientizando y haciendo lo posible para que la gente hable sobre esta enfermedad y tome las medidas necesarias para la detección precoz, a través de controles, las mamografías, que es el único medio eficaz que hoy tenemos para detectar con tiempo esta dolencia”, expresó la diputada Beatriz Lotto, referente de la Fundación Abriendo Surcos.

“Realmente las actividades han tenido un éxito impresionante”, subrayó y recordó que el pasado domingo 12 en el bingo familiar llevado a cabo en el Polideportivo Policial, “la concurrencia fue masiva, viviendo una jornada majestuosa”.

Respecto de la maratón, expresó que fue “multitudinaria, en una tarde hermosa, en la cual, año a año, se suman más maratonistas”.

“Durante todo el mes de octubre la gente sabe que el rosa significa la lucha contra el cáncer de mama, entonces se ponen una cintita, una remera, siempre algo rosa”, valoró.

Asimismo, puso de resalto que Formosa cuenta con un “un sistema de salud muy completo, con los centros de salud en donde se dan las primeras consultas, y después el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, el Hospital de Alta Complejidad, el Hospital de la Madre y la Mujer, el Hospital Interdistrital Evita, el Hospital Distrital 8, es decir, nosocomios que cuentan con la infraestructura necesaria para la atención de esta enfermedad y de todas las dolencias”.

“También están los camiones sanitarios del Ministerio de Desarrollo Humano que son únicos en el país”, acentuó, apreciando que “el hecho de contar con ellos y que recorran los todos los rincones de la provincia, asistiendo a las mujeres que necesitan la mamografía de forma totalmente gratuita, es algo maravilloso”, cerró.

Por su parte, la candidata a diputada nacional por el Frente de la Victoria (FdV), Graciela de la Rosa, puso en resalto esta actividad, a la cual la definió como “parte de las políticas de salud del Gobierno de Formosa, del Modelo Formoseño” y agregó que “ver a los más chicos a sumarse a esta actividad es algo hermoso”.

A su vez, marcó la importancia de “continuar concientizando sobre el cáncer de mama y qué mejor que sea de esta manera”, concluyó.