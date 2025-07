Con una nueva baja en los casos cerró el conteo de dengue en esta semana

Aun cuando el mosquito disminuye su actividad debido a las bajas temperaturas, las autoridades sanitarias recuerdan que es imprescindible mantener los patios limpios, libres de recipientes que puedan acumular agua, teniendo en cuenta que los huevos pueden persistir vivos por el lapso de un año y es lo que debemos evitar. Sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue, chikungunya y zika.

El Gobierno de Formosa, informó este sábado 5, que se han realizado 5.115 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, arrojando 13 de ellos resultados positivos a dengue.

Del total, cinco son de la ciudad de Formosa; tres de San Martín Dos; dos se detectaron en Pozo del Tigre y un contagio cada una, en las localidades de Tres Lagunas, Misión Laishí y El Espinillo.

También indicaron que no hay pacientes internados actualmente en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital, ni tratados con transfusión de hemocomponentes provistos por el Centro Provincial de Hemoterapia. Tampoco se registraron fallecidos por esta enfermedad.

En cuanto a las llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con dengue, fueron 170 en total.

Asimismo, los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes, arrojaron un total de 1.375 casos diagnosticados desde el 1 de enero 2.025 a la fecha; el serotipo viral circulante es DEN 2 y no hubo fallecimientos por dengue desde el 1 de enero 2.024 a la fecha.

Respecto, a las acciones de control focal domiciliario y de protección personal fueron bloqueadas 3.846 viviendas con control focal; se visitaron 7.390; las viviendas cerradas fueron 2.655; en 889 se negó el ingreso a la brigada sanitaria y en 232 se erradicó larvas del mosquito.

La provisión de repelentes y larvicidas fabricados por LAFORMED fue de 3.846 en total y para la logística implementada para las acciones de control del Aedes Aegypti fueron afectadas 359 personas.