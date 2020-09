Con una pala, inadaptados destrozaron una camioneta y luego golpearon a sus dueños

Compartir

El domingo, cerca de las 20 horas, tres inadaptados rompieron una camioneta que estaba estacionada sobre la calle Cabildo esquina Belgrano –barrio Bernardino Rivadavia-, afuera de una vivienda donde compartían un asado; cuando el dueño del rodado intentó intervenir fue golpeado y apuñalado en el brazo, asimismo a la esposa del hombre que trató de auxiliarlo también la golpearon.

Para consumar el hecho habrían utilizado una pala con la cual también agredieron a la pareja en cuestión.

Marcelo, un vecino de la zona que fue testigo del hecho, contó al Grupo de Medios TVO que “estaban en un cumpleaños y estos muchachos llegaron y rompieron la camioneta, salió el dueño del rodado y lo golpearon, luego a la señora del mismo le rompieron la mano”.

“Vinieron a hacer desmanes porque les dio la gana nomás, otro motivo no hay. No creo que hayan estado borrachos”, agregó dejando en claro que “ellos son conocidos en el barrio”.

“No sabemos por qué habría comenzado el conflicto. Después de eso la zona se llenó de policías”, confió otro poblador del lugar.

Según se pudo saber, los damnificados realizaron la denuncia pertinente en la Subcomisaría Bernardino Rivadavia donde se abrió una causa por un hecho de daños y lesiones graves, apuntan a uno de los atacantes que ya fue identificado, pero aún no lo detuvieron.