Con una protesta, organizaciones acompañaron otra jornada del juicio por Cinthia Morán pidiendo justicia

La manifestación se realizó frente al edificio de Tribunales y se interrumpió el tránsito sobre la calle San Martín cuando las integrantes de algunas organizaciones sociales se concentraron para pedir justicia. «Necesitamos una condena ejemplar», expresó Alejandra Soto, referente de MUMALÁ, al Grupo de Medios TVO.

«Estamos junto con otras organizaciones sociales haciéndonos eco en este acompañamiento a la familia en el transcurso de lo que es este juicio. Necesitamos una condena ejemplar en esta causa, ya que va a marcar un antes y un después en lo que es nuestra lucha contra la violencia de género y los femicidios en Formosa», agregó Soto.

En la jornada de ayer prosiguió una nueva audiencia en el juicio por el femicidio de Cinthia Moran, la joven que fue brutalmente abusada y asesinada en Clorinda. En el marco de esta audiencia, las organizaciones se concentraron para acompañar a la familia y exigir por una condena ejemplar.

«La única manera de poder lograr este cambio es teniendo una condena ejemplar en donde la justicia demuestre que estás situaciones, o estos casos, no pasan desapercibidos; va a ser también un modo de seguir luchando con más fuerza ante estas situaciones que nos toca transitar y transcurrir, y también una forma de aliviar esa agonía que tiene esta familia hace tantos años en este pedido de justicia», resaltó en este aspecto la referente de MUMALÁ.

La familia espera que la justicia se expida respecto a la causa que investigó el asesinato de la joven de 19 años en el 2017. Cinthia fue abusada, asesinada y abandonada en un zanjón en Clorinda y son 4 las personas acusadas del crimen que llegaron al juicio detenidas. La única condena prevista para los delitos cometidos es la cadena perpetua, mismo pedido que espera la familia y las organizaciones que la acompañan.

«Necesitamos una correcta resolución y una condena perpetua, que es lo que exigimos ante un femicidio tan aberrante como el de Cinthia», refirió Soto.

A su vez, la referente feminista, también sostuvo que las instituciones de los Estados provincial y nacional se encuentran ausentes ante casos de violencia de género. «Las instituciones que tienen a cargo el poder sobrellevar estas situaciones no lo están haciendo», denunció.

«Tenemos un Estado, tanto provincial como nacional, ausente y es algo que siempre decimos pero también un poder judicial que tiene que tener una mirada con perspectiva de género y poder retomar con más rapidez la resolución de estas situaciones, porque cuando más rápido se toman estas decisiones y más rápido se hacen las cosas, más vidas se pueden salvar», añadió en este sentido.

La última jornada del juicio se prevé para las primeras semanas del año que viene y se espera al menos la declaración de unos 57 testigos.

La familia aguarda a que el veredicto pueda darse antes de fin de año.

«El caso de Cinthia, con una condena ejemplar se va a marcar un antes y un después, y con ello podemos decir que situaciones tan feas como estas no las dejamos pasar más. Pedimos a que empecemos a transitar este camino y se tome con compromiso real estas cuestiones que no son menores, se trata de la vida de las mujeres:, finalizó diciendo Alejandra Soto.

