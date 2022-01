Con vacunación masiva y pase sanitario, Argentina encara la 3ª ola

Compartir

Linkedin Print

Argentina arranca el 2022 cursando la tercera ola de la pandemia de coronavirus, la cual pudo ser retrasada gracias a la vacunación masiva de su población- y con la puesta en marcha este sábado del pase sanitario que busca incentivar a quienes todavía no completaron su esquema de inmunización.

Desde ayer rige en todo el país la obligación de presentar el pase sanitario para todas las personas mayores de 13 años que quieran asistir a actividades consideradas de riesgo.

El miércoles pasado, durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró: «Retrasamos tanto la llegada de Delta y el número de casos que hemos evitado una ola; podemos decir que Argentina evitó una ola y en este momento (atravesamos) la tercera ola».

Para enfrentar esta nueva etapa de la pandemia, en Argentina ya fueron aplicadas 76.606.972 dosis, entre primeras, segundas y de refuerzo. Esto representa que el 83% de la población total inició el esquema de vacunación mientras que el 70% ya lo completó. A ese porcentaje restante apunta el pase.

Según estableció la resolución firmada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y Vizzotti, el pase será exigido en locales bailables, discotecas o similares que se realicen en espacios cerrados; salones de fiestas para bailes, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados; viajes grupales de egresadas y egresados, de estudiantes, jubiladas y jubilados o similares; eventos masivos organizados de más de mil personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre.Para poder asistir a estos eventos, las personas deberán acreditar que completaron su esquema de vacunación con dos dosis, al menos 14 días antes.

La forma más sencilla de acreditar la vacunación completa es a través de la aplicación para teléfonos celulares Cuidar. Dependiendo de cada provincia, también se puede solicitar la acreditación física en papel. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se entrega una tarjeta plástica.

La aplicación Cuidar también estrena una nueva función, el autodiagnóstico para Covid-19. Allí, antes de entregar el certificado, se deberá responder si se presentan síntomas. En caso de ser positivo o si la persona aparece como caso activo de coronavirus en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, la pantalla se bloqueará y no entregará el certificado hasta tanto no se modifique su situación.

Cada provincia está a cargo de su implementación y cinco decidieron implementarlo desde el pasado 21 de diciembre. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Río Negro y Santiago del Estero fueron las se anticiparon.

El anuncio del Ministerio de Salud de la Nación que el objetivo del pase «se inscribe en el marco de las estrategias para ampliar coberturas de vacunación que la cartera nacional y las provincias vienen impulsando».

Según un estudio publicado en la revista científica The Lancet, en Europa, el llamado «green pass» impulsó «un aumento de las vacunaciones 20 días antes de la implementación» y a la vez generó un «efecto duradero hasta 40 días después».

La investigación fue realizada por el Centro Leverhulme de Ciencia Demográfica de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, y analizó lo que ocurría en seis países en los que se implementó el pase sanitario.

Compartir

Linkedin Print