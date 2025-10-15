Con varios operativos, la Policía reforzó la seguridad ciudadana en barrio Namqom

La Policía provincial reforzó la presencia de personal uniformado en jurisdicción de la subcomisaria en el barrio Namqom para desalentar la comisión de hechos delictivos y mantener un vínculo de cercanía con los vecinos de la zona norte de la ciudad.

Este martes último desde las 23:00 horas y hasta las 3:00 de este miércoles, más de 70 efectivos del área de la Delegación Unidad Regional Uno Distrito Cinco, Comando Radioeléctrico Policial, Dirección General de Drogas Peligrosas, Seguridad Vial, Unidad Especial de Asuntos Rurales, Destacamento Desplazamiento Rápido, Cuerpo de Montada y Departamento Informaciones Policiales, entre otros, se sumaron al trabajo preventivo.

Los policías fueron distribuidos en distintos sectores y barrios de la jurisdicción de la Subcomisaría y trabajaron en el patrullajes a pie, motorizada, montados a caballo y en móviles policiales.

La tarea consistió en dialogar con vecinos y comerciantes, sumado a la identificación de personas y la verificación de las documentaciones de los vehículos y motos en circulación.

Estos operativos tienen como objetivo generar mayor sensación de seguridad y presencia activa en las calles, mediante medidas de prevención para evitar ilícitos, entre ellos el robo de motocicletas., el operativo finalizó con buenos resultados.

La seguridad es una construcción colectiva y conjunta entre el Estado y la sociedad, razón por la cual se solicita a la comunidad formoseña que, ante cualquier situación sospechosa, se comunique a la línea de emergencias gratuita 911.