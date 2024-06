Con varios reclamos, las Universidades nacionales realizan un paro por 48 horas

La nueva medida de fuerza de las universidades nacionales es para reclamar mayor presupuesto, mejores sueldos y el reintegro del Fondo de Incentivo Docente. El Grupo de Medios TVO dialogó con el secretario general de ADUFOR, Jorge Mora al respecto quien manifestó que en la UNaf hubo buen acatamiento.

Mora comenzó diciendo: “la medida está convocada por nuestra federación CONADU y nosotros acá desde ADUFOR adherimos a esta medida y arrancamos el día de ayer con una medida de fuerza la que tenemos que decir que tuvimos muy buen acatamiento”.

En relación al porqué del paro explicó que “la situación a nivel país desde el cambio de Gobierno, no es la mejor ya que no hay paritarias, lo que han hecho es recepcionar por quinta o sexta vez los reclamos de una parte de los trabajadores, pero hasta el día no hay respuestas a estos pedidos, no hay paritarias libres, lo que sí hay es una imposición de aumentos que están muy por debajo de la inflación y el poder adquisitivo de nuestro sueldo que se va perdiendo cada vez más”.

Explicó además, “nunca tuvimos un acuerdo en cuanto a los montos a cobrar, lo que sí tuvimos fueron ofertas, las que siempre se han dicho que eran insuficientes porque los montos vienen muy por debajo de la inflación y el acumulado de estos importes nos dan solo un 50 por ciento”.

Asimismo y por último, ya en el plano local dijo que el gremio tiene sus reclamos a nivel local que ya se vienen reiterando desde hace bastante tiempo y no solo tiene que ver con salarial, “también nuestros reclamos apuntan a que se necesitan mejoras edilicias”.