Concejal «Cacho» García: «Que la oposición se haga cargo de lo que ha destruido»

Ante la noticia de que el Gobierno nacional decidió congelar el pasaje del transporte público, por al menos 180 días, en Capital Federal y el Conurbano bonaerense, integrantes del bloque de concejales capitalinos del Frente amplio Formoseño-UCR, presentaron un proyecto de ordenanza para congelar el costo del boleto del servicio de transporte urbano por el término de 180 días.



En este sentido, el concejal justicialista y vicepresidente 1ro. del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Formosa, Hugo “Cacho” García, aseguró que la oposición debería hacerse responsable y asumir el daño que ha hecho.



“Me llama profundamente la atención que ahora los veamos preocupados presentando notas, mientras que durante cuatro años de macrismo se dieron incrementos, sacaron los subsidios y la gente no era su prioridad, prioridad eran los sectores concentrados”, continuó el concejal.



Y agregó, “resulta que ahora que el Gobierno nacional ha fijado como una política de inclusión congelar el precio del boleto del transporte público de pasajeros ellos se muestran preocupados y esto es interesante, porque resulta que entendieron que las políticas sociales, tienen que ver con entender que la gente no la está pasando bien”.



A su vez pidió, “que ellos asuman la responsabilidad que tienen en todo esto y que se hagan cargo, también, de lo que han hecho y de lo que han destruido en estos cuatro años, porque han destruido al Estado y han degradado a las instituciones”.



García recordó que cuando “un gobierno nacional y popular volvió a la conducción, allá en el 2003, se empezaron a generar los subsidios, se tenía presente una política de inclusión para que los sectores más vulnerables, más desprotegidos, sean los que menos tengan que pagar los costos de las políticas que en el 2001 se han implementado”.



“Creo que la historia se repite y la verdad que me llama profundamente la atención que hoy tratan de desprestigiar lo que es este Gobierno nacional, tratan de no entender que en treinta días se han fijado políticas sociales importantísimas que han superado lo que no se hizo y lo que no hicieron en cuatro años”, recalcó.



Para finalizar, García dijo que la política que se realiza tanto a nivel nacional como provincial es de profunda inclusión y es para instalar, justamente, el debate en la pobreza. “Se van a generar subsidios para que no sean trasladados todos los incrementos a los sectores más desprotegidos”, concluyó.