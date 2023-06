Concejal del PJ fue denunciado por violencia y abuso sexual, pero no fue imputado por la Justicia

En las últimas horas tomó estado público la denuncia a un concejal capitalino del oficialismo a quien su ex pareja acusa de violencia y abuso sexual; lo llamativo es que, pese a lo grave de la situación, el legislador no fue “imputado” en la causa. En contacto con el Grupo de Medios TVO, el Dr. Sergio Urbieta, abogado de la víctima, habló al respecto y se mostró sorprendido por la falta de imputación por parte de la justicia ya que “los hechos denunciados son gravísimos”. “Por ahora es solo sospechoso”, aclaró el letrado.

“El 9 de mayo radicamos una denuncia en Fiscalía donde se denunciaron ciertos hechos donde tanto para mí como patrocinante y para la Fiscal consideramos que hay un abuso sexual y amenaza en contexto de violencia de género; la víctima se animó a denunciar y buscó el respaldo de la justicia para que le dé una solución ante los hechos tan graves”, comenzó detallando el abogado.

Indicó que la Fiscalía N° 3 a cargo de la Dra. Andrea Vitti fue la que recepcionó la denuncia, la analizó, no la desestimó y que también se adjuntaron elementos probatorios que respaldan la versión de su representada.

“Se requirió la instrucción que quiere decir que van a investigar, pero lo llamativo es que no se imputó a persona alguna, solamente se lo cita a declarar en calidad de testigo sospechoso lo cual nos extraña por la falta de criterio de la Fiscalía, más aún porque ya hay una persona determinada, la cual supuestamente cometió el delito”, continuó manifestando.

Para el letrado la actuación de la Fiscal es “poco usual” porque “hay casos en donde se toman otros criterios donde imputan a personas ‘comunes’ por el simple hecho de haberlos visto; no hay elementos suficientes, pero sin embrago ya los imputaron y detienen”.

Consultado si cree que la “condición” de político puede ser el factor determinante para la actuación respondió: “no creo que para la Justicia sea algo determinante porque como funcionarios judiciales tienen la obligación de investigar más allá de la investidura que pueda tener; tiene que ver con el principio de igualdad ante la ley. No creo que haya influido el hecho de que es concejal, pero si me llama la atención la falta de criterio a una denuncia tan grave”.

“Los hechos denunciados ocurrieron el año pasado en septiembre, y quiero aclarar que en contexto de violencia y abuso sexual las victimas toman un tiempo para animarse a denunciar, y en Formosa por ejemplo este tipo de causas no prescriben”, culminó diciendo Urbieta y pidió mayor celeridad por parte de la Justicia formoseña. “Queremos que la justicia avance, buscamos lograr la imputación para llevarlo a juicio”, cerró.

