Concejal denunció «corrupción en la obra pública» y fue sancionado en el Concejo

El concejal de la Unión Cívica Radical -UCR- de El Colorado, Fulvio Monfardini, denunció públicamente lo que considera un esquema de corrupción vinculado a la obra pública en el municipio, en donde la familia del intendente Mario Brignole, del Partido Justicialista (PJ), estaría involucrada. Según Monfardini, su sanción en el Concejo Deliberante se debe a un discurso realizado en la sesión anterior, en el que expuso las prácticas irregulares relacionadas con los recursos públicos destinados a obras en la ciudad.

«Hoy -jueves- me sancionaron, no me dieron derecho a réplica ni a exponer lo mío», manifestó Monfardini, quien agregó que su intervención fue motivada por el manejo de la obra pública por parte de la familia Brignole, que tiene un rol dominante en la política local. Mario Brignole, el intendente, es acompañado en el gobierno municipal por sus hijos Fernando Brignole, presidente del Concejo Deliberante, y Marcelo Brignole, vicepresidente. A su vez, la esposa de Mario Brignole es diputada provincial por el PJ.

El concejal de la UCR explicó que lo que denunció fue el mecanismo a través del cual los recursos destinados a obras en El Colorado, lejos de beneficiar a la comunidad, terminan beneficiando a la propia familia Brignole. «El Colorado Constructora», propiedad de Marcelo Brignole es una de las empresas que se ve favorecida con contratos de obra pública, además de un corralón que provee los materiales necesarios para las construcciones municipales. «Toda la plata que se gasta en obra pública retorna a la familia a través de la compra de materiales en el corralón del hijo del intendente y de las maquinarias del hijo del intendente», afirmó el edil.

Otro punto al que hizo referencia fue la expansión de los negocios familiares. «La hija de Mario Brignole, Mariela, pasó de ser vendedora de celulares y asesora legal del municipio a convertirse en empresaria de la construcción, recibiendo obras por parte del Estado provincial por casi 70 millones de pesos», denunció, mencionando que estas transacciones fueron señaladas previamente por la diputada provincial Gabriela Neme.

Monfardini consideró que el enriquecimiento de la familia Brignole durante los últimos 20 años se ha dado a expensas de los recursos destinados a la comunidad de El Colorado, y criticó la falta de transparencia en la adjudicación de obras públicas.

La sanción impuesta a Monfardini consistió en una suspensión de sus funciones y un descuento salarial por los días no trabajados, medida que según él fue tomada sin darle derecho a defensa. «No me dieron ninguna oportunidad de hacer mi descargo ni de tener derecho a réplica», explicó, señalando que la suspensión fue leída en una sesión sin previo aviso y que no tuvo la posibilidad de expresar su postura antes de la votación.

Para fundamentar su sanción, los concejales se apoyaron en el artículo 107 del Reglamento Interno del Concejo Deliberante, que prohíbe las imputaciones mal intencionadas. Sin embargo, el radical defendió su postura al citar la Ley 1028, que establece que las opiniones de los concejales en el marco de sus funciones no pueden ser consideradas antecedentes que justifiquen una sanción. «La Constitución Nacional y la ley 1028 garantizan la libertad de expresión y protegen a los legisladores de represalias por sus declaraciones», argumentó el edil.

Finalmente, Monfardini dejó claro que, si la suspensión no se revoca, recurrirá a la Justicia. «Voy a ir a la Justicia para que esa suspensión sea declarada nula, porque no tiene sustento legal», advirtió, y añadió que en caso de que le descuenten el sueldo, exigirá que le sean restituidos los haberes.