Concejal presentó proyecto para hacer obligatorios los debates preelectorales

La concejal capitalina Macarena Romero Depretto presentó ante el Concejo Deliberante de la ciudad de Formosa un proyecto de comunicación que propone la organización obligatoria de debates preelectorales públicos entre candidatos cada vez que se celebren elecciones municipales. La iniciativa busca equilibrar las condiciones de competencia política, garantizar la transparencia del proceso electoral y fomentar la participación ciudadana.

Romero Depretto destacó que, en cada elección local, distintos ciudadanos se postulan en representación de fuerzas políticas con el objetivo de acercar sus propuestas a la comunidad, pero no todos cuentan con las mismas herramientas para lograrlo. En su exposición, denunció que durante las campañas electorales, particularmente en las elecciones legislativas previstas para el 29 de junio de 2025, volvió a evidenciarse una marcada desigualdad entre los candidatos del partido gobernante y los de la oposición, así como entre quienes ya ocupan cargos públicos y quienes no.

Según explicó, esa desigualdad se expresa en la utilización de recursos públicos, como maquinarias, personal estatal y medios de comunicación oficiales, en beneficio exclusivo de los candidatos oficialistas. A su juicio, esto representa una ventaja inadmisible en un sistema democrático y distorsiona por completo el principio de equidad electoral. En ese sentido, citó al XV Curso Interamericano de Elecciones y Democracia de CAPEL, que define la equidad como condición fundamental para la legitimidad de las elecciones.

Además, advirtió que estos recursos son utilizados por el partido de gobierno como si fueran propios, afectando no solo la equidad, sino también el rol institucional de los funcionarios en campaña. Sostuvo que muchos candidatos oficialistas asumen durante este período funciones propias del Ejecutivo municipal, realizando promesas coyunturales que no se corresponden con sus competencias reales ni con sus responsabilidades legislativas. Afirmó que esas acciones aparecen únicamente en épocas electorales y no durante el ejercicio cotidiano del cargo, con el objetivo de influir de manera indebida en la voluntad de los electores.

Frente a este panorama, Romero Depretto sostuvo que es imprescindible garantizar que todos los candidatos, sin importar su afiliación partidaria o situación funcional, tengan las mismas oportunidades para exponer sus ideas ante la ciudadanía. En esa línea, argumentó que los debates públicos permiten transparentar las propuestas, equilibrar el acceso a la información y generar un vínculo más directo y horizontal entre representantes y representados. A su vez, remarcó que la confrontación de ideas en un espacio público fortalece el sistema republicano, promueve la participación ciudadana y compromete a los futuros funcionarios a asumir de forma más clara los compromisos planteados en campaña.

“No hay mejor forma de promover una elección justa y participativa que mediante el ejercicio del debate público entre quienes aspiran a ocupar un mismo cargo”, expresó la concejal. También destacó que, desde el propio Concejo Deliberante, la promoción de estos espacios institucionales de debate sería una manera concreta de fortalecer su relación con la ciudadanía y enriquecer las bases democráticas locales.

Finalmente, Romero Depretto solicitó el acompañamiento para aprobar este proyecto, con el objetivo de que sea obligatoria la convocatoria a debates preelectorales públicos en cada proceso municipal, promoviendo así una contienda política más transparente, equitativa y participativa.