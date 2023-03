Concejales aprobaron la entrega de títulos de las viviendas del barrio 2 de Abril

En la sesión de ayer en el HCD, Concejales aprobaron la ordenanza que permite la entrega de títulos de propiedad a vecinos del barrio 2 de Abril. El Grupo de Medios TVO dialogó con el Concejal Hugo García al respecto quien aseguró que este es trámite que no se realiza de un día para el otro puesto que son muchos los organismos que deben intervenir.

García, comenzó diciendo: «cuando se habla de los títulos de propiedad, hay que ver cuales son los planes de financiación, estos generalmente son a 30 años pagando como corresponde, cosa que es muy difícil que se haya podido acceder a pagar la cuota correspondiente en 30 años, es por ello que me parece que hay que restar de los 40, los que no se han podido pagar porque le país estuvo atravesando por momentos difíciles, como es el caso de la época de De la Rúa, ahí ya son dos».

«Me parece que esto tiene que ver con la cuestión de ver que es lo que la gente necesita, mas todo el tiempo que lleva realizar esto administrativamente, más la usurpación de los espacios verdes, mas algunas cosas que seguro se han cometido algún tipo de error, me parece que lo que se pretende con un tema tan delicado que es la titularización de cada una de las viviendas que no deja de ser importante», agregó.

«Además, hay que tener en cuenta que se han cambiado de dueños estas viviendas, hay un montón de situaciones que hay que analizar porque también se han cambiado de dueños muchas veces», indicó el Edil.

Señaló además que celebra que la gente del barrio 2 de Abril pueda tener la titularización de su inmueble. «Hay que decir también que nosotros cuando estos vecinos cumplieron los 30 años nosotros seríamos los primeros en darles estos títulos, nadie puede estar en contra de ello y menos nosotros que trabajamos en función de eso».

En relación a los crucen dentro del Recinto entre los concejales de la oposición y de los oficialistas, explicó «se ha discutido una cosa sin razón que tiene que ver con el tiempo político que estamos viviendo también. La realidad es que las viviendas que se plantean con un pago a 30 años lleva ese tiempo cuando una situación es normal en el pago».

«Lo que tenemos que ver ahora es que se regularicen la situación de algunas cuestiones que se plantearon en la titularización porque acá hay un conjunto de organismos trabajando para que se llegue a la titularización de las viviendas», cerró.

Relacionado