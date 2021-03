Concejales capitalinos de la UCR presentaron proyecto para que se declare la emergencia habitacional y de infraestructura en la ciudad

Compartir

Concejales capitalinos de la UCR presentaron ayer en el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para declarar “la emergencia habitacional y de infraestructura social básica en el ámbito de la ciudad de Formosa”.

“La situación de la pandemia agravó aún más la situación de la severa crisis habitacional preexistente en la ciudad de Formosa producto de la escasa oferta privada y los bajos recursos económicos de las familias formoseñas, sumado a la imposibilidad del Estado de dar respuestas a esta demanda de la sociedad por medio de la construcción de viviendas sociales y módulos habitacionales”, expresó el concejal Gerardo Piñeiro.

“Actualmente se encuentran censados y registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), 44 barrios de la ciudad que se desarrollaron en forma ilegal, encontrando el vecino como una respuesta a sus demandas los loteos irregulares los cuales son subdivisiones de terrenos que no cuentan con un permiso provisorio o definitivo de la Municipalidad. Estos terrenos no poseen delimitaciones claras de calles, tampoco acceso a espacios públicos ni a servicios básicos como alcantarillado, agua potable, luz, entre otros”, manifestó.

Acotó que “estas son subdivisiones realizadas fuera de los límites de los planes reguladores urbanos exigidos por las ordenanzas. Durante los últimos 20 años ha existido una expansión sin precedentes de lo urbano donde este modo de vida ha crecido por encima de la dimensión física de la ciudad e incluso en oposición a ella”.

“El ritmo de crecimiento demográfico ha dificultado su gestión y planificación urbana, originando un modelo de ciudad dispersa que convierte la frontera urbano-rural en un espacio difuso”, expresó.

“Ya está la Ley Nacional 27.453 que declara de interés público las tierras donde están asentados los barrios para su expropiación, también se autorizó al Poder Ejecutivo Nacional disponer de los fondos necesarios para expropiar las tierras y desarrollar urbanísticamente a los barrios de la ciudad”, explicó el edil capitalino.

“Ya están realizados los censos y determinados los 44 barrios que serán beneficiarios y están previstos los fondos para llevar adelante los proyectos y las obras que mejoren la calidad de vida de más de 12000 familias formoseñas”, consideró.

“No podemos seguir perdiendo el tiempo ya que tenemos plazo de vigencia hasta noviembre del 2023. No queremos excusas, necesitamos la voluntad política de los gobiernos tanto municipal como provincial”, solicitó.

Por último dijo que el proyecto pone el eje en cinco aspectos fundamentales, “la regularización dominial urbana; el tendido de infraestructura y servicios básicos como agua potable, electricidad, apertura y mantenimiento de calles, desagües pluviales, veredas, cloacas, recolección de residuos y servicio de transporte público urbano, etc.; la construcción de soluciones habitacionales, la creación de obras de infraestructuras para el desarrollo social, áreas verdes, centros recreativos, culturales y deportivos, refugios de mujeres que sufren violencia de género y demás y como último garantizar la presencia institucional del Estado mediante educación con la creación de escuelas, jardines de infantes, en la salud con centros de atención primaria de salud y seguridad con la disposición de destacamentos policiales”.

