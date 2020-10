Concejales de la ciudad de Clorinda negaron haber participado de una fiesta privada

Compartir

CLORINDA(C).- En el marco de la sesión del lunes del Honorable Concejo Deliberante, y ante versiones en redes sociales que daban cuenta de que ambos ediles participaron de una fiesta privada con otras 50 personas, tanto la concejal Estela Candía, como Isaac Villamayor, Negaron categóricamente el haber participado de dicha fiesta.

Para defenderse, la legisladora comunal sostuvo: “quiero hacer mi aclaración sobre mi persona que anda circulando por las redes sociales, donde dicen que hemos asistido a una fiesta privada de aproximadamente 50 personas junto al concejal Isaac Villamayor, por ello quiero negar categóricamente, eso es una noticia falta, y donde se prestan otros periodistas de los medios locales, quienes compartieron esta falta noticias”.

Más adelante dijo que “sabemos de dónde viene toda esta información, nosotros nos hemos presentado junto a mi familia al hospital de Clorinda, para hacernos el hisopado correspondientes y a quienes a todos nos dio negativo”.

También criticó a los que no chequearon la información porque “esto fue difundido por Facebook truchos y algunos periodistas de distintos medios que sin saber fehacientemente si es cierta o no, también informaron a la comunidad, diciendo que realmente estuvimos en esa fiesta, niego rotundamente toda esta falsa información, le digo a esta gente que nos quiere perjudicar políticamente, les invito que se sumen todos juntos para salir de esta situación, porque con una enfermedad no se juega”.

Por último, la edil afirmó que “si nos diera positivo, sería la primera en presentarme y aislarme como corresponde, no se debe jugar con la salud de las personas y me pongo a disposición de nuestra gente, porque para ellos trabajamos”.

Isaac Villamayor

Villamayor por su parte expuso: “también quiero aclarar porque me toco a mi persona , algunos dichos que circularon este fin de semana en redes sociales y en las últimas horas replicaron algunos medios de prensa de la ciudad, desconozco el motivo del porque algunos irresponsables, dijeron que junto a la concejal Candía, dimos positivo a coronavirus, uno de estos irresponsables es una persona de otra ideología política, un dirigente del PRO y/o la UCR, y lo digo con toda autoridad moral como concejal de la ciudad y parte del concejo de salud, que en la ciudad encabeza el Intendente Manuel Celauro”.

Y continuó: “me siento más fuerte que nunca y agradezco a todas las personas que me llamaron preguntando sobre mi estado de salud, por suerte estoy muy bien de salud, detrás de cada uno de nosotros hay una familia y que puede terminar afectada por estas malintencionadas publicaciones hechas desde el anonimato, ocultándose detrás de una cuesta trucha de Facebook, esa burla que ellos hicieron; como así también comentario de periodistas mal intencionados, intentando dañar mi buen nombre y honor, como así también el de mi colega la concejal Candia”.

“Desmiento categóricamente esas falsas versiones y quiero decirles que se pongan a trabajar con nosotros para poder detectar lo más rápido posible a todos aquellos contactos de los recientemente conocidos casos positivos, con el fin único el de proteger la salud de la población y que podamos tener la menor cantidad posible de personas contagiada en ciudad”, concluyó el concejal.