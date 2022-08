Concejales de la oposición pedirán informes acerca del servicio que presta Crucero del Sur

Compartir

Concejales de la oposición pedirán esta semana un informe de las multas realizadas desde la Municipalidad hacia la empresa Crucero del Sur por el servicio que presta actualmente. Además, plantearán la licitación de la mitad de las líneas en la ciudad.

«El tema de colectivos sin lugar a dudas es un tema complejo, pero nosotros creemos que acá hay responsabilidades compartidas», aseguró en ese sentido Diego Herrera, concejal de la UCR, al Grupo de Medios TVO. Para el concejal, los gobiernos municipal y provincial son los principales responsables de la situación que atraviesa el transporte.

«Vamos a empezar con el tema de la empresa. El problema que tiene, de que la cantidad de colectivos no están en la calle de acuerdo con la cantidad que tienen haber por la línea, ya viene de hace rato, pero al principio no fue por el tema del gasoil, no fue por una cuestión presupuestaria; acá hay una responsabilidad de la empresa que no está cumpliendo con el pliegue y no está con las unidades en la calle. Podemos discutir después la situación económica de la empresa o el problema del gasoil, pero acá hay una responsabilidad de la empresa», indicó el edil.

En efecto este lunes se prestó el servicio de emergencia que contempla solo la circulación de dos unidades por línea en la ciudad. Según informaron algunos chóferes a los pasajeros, fue debido a la falta de combustible nuevamente.

La discusión política de la problemática por el momento recae en la distribución de los subsidios, algo que ya ha ocasionado medidas de fuerza en varios puntos del país. En este aspecto Herrera reconoció que «sin lugar a dudas esto es real, hay una distribución inequitativa de los subsidios nacionales. Acá también hay una responsabilidad del gobierno nacional».

Pero el edil centró las responsabilidades en los gobiernos municipal y provincial. En este sentido aseguró que «la cuestión de falta de gasoil tiene que ser una cuestión esencial si ese es uno de los problemas». «Ante la falta de gasoil por parte del empresa, el municipio y también la provincia, tienen que salir a correr por donde sea para asegurar el transporte público que es un servicio esencial; y frente a una situación económica, en donde dice la empresa que no le alcanza, tiene que salir también la provincia y el municipio a salvaguardar, no lo usuarios otra vez», sostuvo.

Tras ello, Herrera apuntó al municipio y declaró que «todo esto que dicen que le aplican sanciones y demás, para mi es una gran mentira. Nosotros desde el bloque de la UCR presentamos un proyecto de comunicación para que nos den detalles de todas las sanciones que le aplicaron, pero no nos respondieron».

Gran parte de los concejales opositores afirman que una de las soluciones para que el servicio mejore son la aplicación de sanciones y el cobro de las multas, ya que ese dinero podría volcarse en el transporte. De hecho, desde la oposición también pusieron en duda la creación del fondo de garantía ante los incumplimientos de la empresa que debía ser de 30 millones de pesos originalmente.

Por ello, Herrera adelantó que en la sesión de esta semana solicitarán nuevamente la información relacionada a las multas y sanciones que pudo haber recibido la empresa por la deficiencia o interrupciones del servicio desde que se aprobó la consecuencia del transporte de pasajeros.

«Las sanciones vienen de 2 o 3 años atrás, si es cierto que los sancionaron que nos traigan todas las documentaciones correspondientes. Que tienen que ocultar si le han hecho todas las sanciones correspondientes», lanzó referido a ello.

Además, también manifestó que plantearán la licitación de la mitad de las líneas del transporte para que otra empresa pueda dar el servicio conjuntamente. Sostienen que el servicio mejoraría a raíz de ello y se garantizaría su prestación como en otra ciudad ante eventuales medidas de fuerza. «Tenemos que empezar a pensar en la concesión de la mitad de las líneas», precisó Herrera.

Para finalizar, el edil reitero que la mayor responsabilidad de lo que sucede actualmente es de la municipalidad. «Ya que el municipio no controla como tiene que controlar, que se hagan cargo ellos de esta circunstancia, de poner la plata que hace falta porque este es un servicio esencial. Se malgasta dinero en un montón de operativos y actos públicos, que se gaste la plata en donde corresponde. Que culpa tiene el usuario», concluyó.

