Concejales de la oposición presentaron pedido de informe ante instalación de una cervecería en el Paseo Ferroviario

Ayer por la mañana, concejales de la oposición presentaron un pedido de informe ante la ordenanza aprobada en la sesión del último miércoles donde se autoriza a un joven empresario formoseño a la instalación de una cervecería en un sector del Paseo Ferroviario, proyecto que denunciaron los ediles “presenta irregularidades”, teniendo en cuenta el gran avance de la obra siendo que todavía no había sido aprobada en el HCD.

En ese sentido, el concejal Daniel Caballero, en diálogo con el Grupo de Medios TVO explicó que “hemos presentado un pedido de informe con respecto a la ordenanza aprobada el miércoles pasado la cual tenía varias anormalidades, la primera era que dicha ordenanza en la cual hubo una cesión por comodato de ocho años a un empresario para la explotación del rubro gastronomía no tenía los planos presentados ni aprobados pero ya estaba construyendo con un más del 70% de la obra, lo cual determinaba una falla garrafal por lo que habíamos solicitado que dicho expediente enviado por el ejecutivo municipal sea anulado o caso contrario, tratemos nuevamente en comisión, pero como era un proyecto del ejecutivo había cosas que no llegábamos a comprender plenamente, la primera era que si una persona común en Formosa construye algo en su casa o en una propiedad suya tiene que tener los planos presentados y la certificación de que pueda construir, esta persona lo hizo en un espacio público sin permiso ni nada lo cual es una instrucción, usurpó un terreno”.

“La forma de hacer esto no se ha respetado, sí o sí el ejecutivo municipal tuvo que haber permitido eso por el simple hecho de que está a 50 metros del despacho del intendente, no puede jamás negar que no ha visto esa construcción, no está en un lugar alejado, el proyecto es de un empresario allegado por el simple hecho de cómo pueden explicar que esa persona esté construyendo y no haya presentado nada, a eso vamos, está en un lugar privilegiado al lado del museo ferroviario, no es congruente”, denunció el edil.

“Nosotros hemos solicitado que Mauricio Nadalich se presente ya que él había autorizado el proyecto por el ejecutivo municipal y que explique porque hasta el día de hoy está al 90% de avance según los empleados y no existe un cartel de obra en dicho lugar, no es que no lo pusieron sino que no existe, tiene que estar presentado el proyecto y en el cartel de obra salir la información pero nada de eso está”.

Para finalizar aseveró que si bien presentaron el pedido de informes, “según dicen que el viernes va a ser inaugurado, me sorprendo cada vez más, es una obra que ni siquiera presentó los proyectos y se inaugura en unos días, es algo más que raro, hemos solicitado también a qué se denomina inversión que dijo el ejecutivo que esta persona empresarial ha invertido en ese lugar, en calidad de qué y además de que el ejecutivo le dé 8 años en calidad de comodato, es todo raro”.

