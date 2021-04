Concejales de la oposición presentaron proyecto de ordenanza que regule el uso y goce de los inmuebles municipales destinados al PASEO FERROVIARIO

Compartir

“Ante el escándalo generado por la concesión gratuita, en medio de un tratamiento exprés, de un predio del museo ferroviario municipal, a un empresario que representa una franquicia cervecera nacional para que realice una explotación económica privada por el término de 8 años, sin que la misma le genere a la ciudad una utilidad necesaria.

Generando desigualdad de trato con otro empresarios local que ya se encontraban desarrollando un emprendimientos gastronómicos en el lugar, y muchos otros que todavía no podían hacerlo por no contar con la disponibilidad ecónomica necesaria para afrontar el pago de un alquiler con la municipalidad. O que se encuentran pagando elevados contratos de alquileres privados para poder trabajar en plena pandemia y sin que el Estado genere una situación de igualdad en su trato y en la competencia en el ejercicio y explotación de su comercio”, expresaron los concejales Gerardo Piñeiro y Celeste Ruiz Díaz autores del proyecto.

“El paseo Ferroviario Municipal se desarrolla como un polo gastronómico, artístico, y cultural en el predio del ex ferrocarril General Belgrano y no obran a la fecha antecedentes en el Banco de Tierra Municipal, sobre el plan estratégico de establecer en dicho lugar un polo gastronómico con fin turístico, por lo que es necesario establecer desde el Consejo Deliberante pautas claras y equitativa para todos los empresarios locales emprendedores, que en forma particular deseen invertir y desarrollar una actividad ligada a la explotación gastronómica, artística y cultural, que genere desde la administración municipal de dicho predio, igualdad de oportunidades y condiciones a la hora de ser adjudicados”, sostuvieron los ediles.

“Pudimos observar que todos los locales instalados en el paseo ferroviario se encuentran aproximadamente a 150 metros al Nor Oeste del playón de estacionamiento municipal, en una zona perfectamente delimitada sobre las ex vías del ferrocarril Belgrano”.

“Es por ello que se necesita legislar sobre un plan de fomento generador de igualdades, Por el cuál otorgar en préstamo de uso gratuito a todos los emprendimientos gastronómicos ya existente con el destino de Fomentar la actividad gastronómica, artística y cultural en el predio del paseo ferroviario por el término máximo de explotación de 3 años contado a partir de la firma del contrato entre los particulares emprendedores y la municipalidad, más allá de la modalidad jurídica contractual por la cual se encuentren explotando dichos predios, al momento de la sanción de la ordenanza”.

“Como así también se establezcan los espacios que se encuentran libres de adjudicación para convocar a todos aquellos particulares que se encuentren en condiciones de emprender una actividad ligada a la gastronomía, generando una fuerte inversión de capitales privados en fomento de una actividad genuina y con ello fuentes de trabajo para cientos de familias formoseñas en estos momentos de crisis económico que afecta fuertemente al sector”, finalizaron Piñeiro y Ruíz Díaz.

