Concejales de la UCR pedirán anulación de la bicisenda y presentarán una alternativa

El concejal Daniel Caballero (UCR), en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que desde su sector harán hoy una presentación para anular la bicisenda de la ciudad que comprende un sector de la plazoleta de la avenida 25 de Mayo desde la calle Fontana hasta la San Martín ya que aseguró que la misma «no cumple la función» para la cual fue realizada y que genera un gran peligro para los transeúntes ya que los ciclistas circulan a pocos centímetros de la gente. En su defecto señaló que presentarán una alternativa para hacerla en la misma zona, pero en la calle como ocurre en otras grandes ciudades.

«No es algo inverosímil lo que pedí que es la anulación de la bicisenda porque no cumple el rol que debería haber cumplido de acuerdo al Ejecutivo Municipal y yo creo que hoy por hoy la bicisenda está causando un perjuicio para los transeúntes, la plazoleta es circulación de peatones y por al lado va una persona en bicicleta ocasionando muchas veces problemas al transeúnte y hasta peligrosidad por eso pedí la baja de esto», explicó el edil.

«Creo que los proyectos de este tipo tienen que estar estudiados y han demostrado que esto no ha sido lo suficientemente estudiado para implementarlo, fuimos noticia nacional ya que la bicisenda chocaba la columna de un semáforo, ya estamos ante una falta de previsión total, también creo que los que circulan en bicicleta que es algo bueno, un beneficio para la salud y demás, deben circular por la calle», opinó.

De la misma forma aseguró que «tenemos un proyecto alternativo donde la bicisenda esté en la misma vía pero en la calle y de forma paralela para evitar que sea muy peligroso para el peatón, independientemente de eso es como lo hacen por ejemplo en Buenos Aires, ellos tienen su bicisenda pero por la calle, no por la vereda de una plazoleta».

«A mi entender lo hicieron apurados, hubo falta de previsión, más allá de eso no tuvo el acompañamiento necesario para tratar de modificar la cultura del formoseño en lo que respecta por su seguridad y de los que manejan bicicleta más en este tipo de lugares, creo que el municipio no acompañó con una campaña de concientización como así también una demarcación correcta porque es una bicisenda de 7 cuadras desde la calle Fontana hasta la San Martín por la avenida 25 de Mayo yendo por arriba, creo que es incongruente, lo han demostrado los mismos hechos», señaló.

«Hubo una falta de previsión total, no tuvo acompañamiento por medio del municipio, de un día para otro hicieron la bicisenda, tuvo un costo exorbitante, no estoy de acuerdo con esto, debemos hacer una bicisenda un poco más amplia pero también delimitada sin entorpecer a los transeúntes por eso solicitaba la baja de esta bicisenda así como está implementada», explicó.

«No quiero desmerecer la iniciativa del municipio, pero creo que las personas que iniciaron este proyecto no tenían conocimiento de cómo sería una bicisenda y cómo la hicieron, no tuvieron en cuenta el peligro para el transeúnte que es lo más importante hoy por hoy», acotó.

Asimismo contó que hoy mismo realizarán la presentación de su pedido, «lo vamos a hacer el viernes porque estuvimos viendo todas las perspectivas para los cambios, no puede salir de un día para otro así que tenemos que demostrar una alternativa, no es solo pedir la anulación de la bicisenda sino que presentar una alternativa viable tanto para el vecino como para el municipio».

Para finalizar el concejal habló del inicio de las sesiones ordinarias que serán el domingo 1° de marzo y contó que aún no fueron convocados. «Todavía no tenemos la convocatoria pero sí sería el 1° de marzo que cae domingo, vamos a estar preparados, las convocatorias salen con 28 a 32 horas antes así que vamos a estar preparados para el jueves de la semana que viene recibir el llamado de sesión», culminó.