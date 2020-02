Concejales de UCR realizarán encuesta a usuarios sobre el servicio que brinda el transporte urbano

Compartir

Gerardo Piñeiro, concejal capitalino por la UCR, en diálogo con el Grupo de Medios TVO informó que realizarán una encuesta a usuarios del transporte urbano respecto al servicio que brinda la empresa Crucero del Sur en Formosa. La misma podría empezar hoy y se puede hacer a través de internet o físicamente rellenando un papel. Buscan llegar a los 6 mil encuestados con el fin de sacar un «resultado óptimo» sobre el servicio que se presta en la ciudad.

En ese marco el edil contó cómo surgió la idea de hacer la encuesta. «La idea concreta surge de que resultó ser que al convocar la Municipalidad a los distintos sectores que hacen al transporte público de pasajeros, entre ellos a concejales del oficialismo, a representantes del Poder Ejecutivo, a sectores de la empresa, del gremio que nuclea a trabajadores de la empresa Crucero del Sur para analizar la situación de la empresa, hemos solicitado nosotros también formar parte de esta mesa de diálogo porque creíamos que también tenemos ideas para dar, queríamos tomar conocimiento real de cuál era la situación de la empresa porque durante el año pasado había ordenado el Poder Ejecutivo hacer una auditoría interna cuando venía la situación de un constante conflicto entre la empresa y sus trabajadores por falta de pago, por el sistema de transporte y que dejaba como rehenes a todos los vecinos de la ciudad de un día para otro tomando conocimiento o por ahí sin tomar conocimiento de un paro sorpresivo no programado en el cual hasta se ha llegado a pedirle al intendente de la Municipalidad de que garantice el servicio público de transporte porque justamente era un servicio y que se dé lugar al pliego licitatorio que prevé que en caso de poner en riesgo la prestación del servicio la Municipalidad podía designar a través de la fuerza pública o por propios empleados municipales, manejar con una guardia mínima y garantizar el servicio para que el vecino de la ciudad pueda tener la posibilidad de transportarlos», comenzó contando.

«Ante esa situación hemos venido pidiendo de forma constante que se nos dé participación y no se nos ha dado al bloque de la oposición, a los dos bloques porque hay que ser realistas y hay dos bloques, el de la UCR y el bloque Floro Eleuterio Bogado al que tampoco se le da participación en la discusión del transporte siendo que lo hemos solicitado constantemente en forma fehaciente y formal por escrito de que se nos convoque a la mesa de diálogo, que se nos dé a conocer el resultado de la auditoría y nunca hubo una respuesta porque ni siquiera nos contestaron, el ninguneo fue absoluto. Nosotros debemos tener en cuenta que comienza a partir del 1 de marzo el periodo normal y de sesiones del Concejo Deliberante y donde vamos a pedir que se nos explique la situación del transporte, que venga la empresa y lo haga, que el director del transporte explique ante el plenario del Concejo cuál es la situación del transporte, ahora están sacando a conocer que van a modificar las líneas de colectivo en cuanto a su traza, que van a dar distintas reformas en el servicio, todo eso queremos saber y participar, ante esa situación dijimos que la mejor forma en la que vamos a tener una radiografía del servicio que presta la empresa en Formosa es haciendo una encuesta y consultando al vecino, al usuario, así lo estamos haciendo, creemos que medianamente toca todos los puntos esenciales incluso deja abierto un punto para que el vecino si quiere aportar una idea, una pregunta, una surgencia nos la haga, esa encuesta se puede hacer a través de vía online entrando a participar en el Facebook, desde WhatsApp y también físicamente a través de papel se va a estar consultando al vecino en las paradas de los colectivos, van a haber dos o 3 puntos fijos, eso va a salir a partir del lunes quizás, el vecino va a poder participar de todas las maneras ya que también tenemos la realidad de que hay vecinos que no tienen la posibilidad de manejo de la tecnología del celular».

«La empresa que nos va a garantizar la encuesta nos dice que con 700 muestras ya pueden tener una evaluación, pero nosotros queremos llegar a la mayor cantidad de vecinos que se pueda y también tener el paneo de las distintas líneas de colectivo y de los distintos barrios, queremos sacar de la calle unos 3 mil encuestados y en las redes otros 3 mil, queremos llegar por lo menos a 6 mil encuestados para que la empresa pueda sacar el mejor servicio, al análisis lo está solicitando la oficina de Políticas Públicas de la UCR que puso toda la prestación y la mecánica del servicio desde Nación», destacó.

«Esto va a estar disponible para cualquier vecino que pueda participar de la encuesta, lo pueden hacer a través de los distintos dispositivos del celular o físicamente van a estar apostados en 25 de Mayo y San Martín en el mástil que está al lado de la casa ICA, ahí va a haber uno porque es el mayor núcleo de las empresas de colectivos que pasan por ahí, otro en España y Belgrano y también quizás en Belgrano y Uriburu, eso se va a hacer durante la mañana y la tarde como para poder tener las dos realidad de los vecinos que suelen transportarse», explicó.

Respecto a si van a preguntar por el cambio de recorrido de líneas que empezará también hoy, el edil señaló que «en la encuesta se hace la pregunta de si el trazado de las líneas estaba previsto, esto se había diagramado antes de la supuesta reforma o el estudio de una posibilidad de reformarse las líneas, también íbamos a proponer eso por eso preguntábamos al vecino en la encuesta de a cuántas cuadras de su casa pasaba la línea de colectivo que usaban, si tenían sugerencias, si se sentían cómodos o no, si querían modificar la traza, todo eso le preguntamos al vecino en la encuesta, va a estar bueno que tengamos una información real siempre teniendo en cuenta que la idea fundamental es hacer una propuesta integral con participación directa del vecino para mejorar el servicio de colectivos».

«Calculo que de mediados a fines de febrero vamos a tener el resultado de la encuesta y lo vamos a dar a conocer a los vecinos», finalizó Piñeiro.