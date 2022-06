Concejales del PJ presentaron proyecto sobre «Paradas Seguras»

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

La concejal María del Carmen «Petu» Argañaraz, en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca del proyecto que lleva adelante junto a sus pares en el HCD sobre «Paradas Seguras».

Argañaraz dijo «el pasado miércoles tomó estado parlamentario y lo discutiremos este martes próximo en la comisión».

«El proyecto consiste en dotar de herramientas para poder prevenir diferentes situaciones de inseguridad o acoso que se da en las paradas de colectivos o en el mismo transporte público de pasajeros. La idea es que, si hay algún niño o niña, adulto mayor o bien una mujer se encuentre en peligro, pueda detener al colectivo y este pare y lo traslade hasta algún lugar seguro en su recorrido».

«La idea es que se sientan protegidos ante una situación de acoso. Hemos hecho una encuesta en las paradas de colectivos a varias mujeres, niñas y adolescentes preguntándole por diferentes situaciones y la verdad es que tuvimos una respuesta positiva», añadió.

Asimismo, indicó que se procederá a capacitar a los choferes de las líneas de colectivos, «eso es un dato no menor».

Relevamiento

Acerca del relevamiento, la edil indicó que las mujeres consultadas en su mayoría habían expresado ser victima de acoso. «Las situaciones que nos marcaron las mujeres consultadas fueron en diferentes grupos etarios. Sufren manoseo, acoso cuando están solas en las paradas de colectivos, todas ellas han dicho que tenían miedo y vergüenza».

«Queremos que dejen de naturalizar este tipo de situaciones y que encuentren respuestas ante estas situaciones que muchas veces tienen que ver con que no encuentran respuestas ante determinados hechos», explicó.

«Hemos presentado este proyecto justo antes de una fecha tan importante para las mujeres y la sociedad como es el Ni una Menos. De todas maneras, seguiremos trabajando para darle seguridad a las mujeres y nos pareció sumamente importante llevarlo adelante», cerró.

Opiniones al respecto

En relación a este tema este matutino conversó con algunos ciudadanos al respecto y en su mayoría todos han dicho que esto es necesario.

Una de las personas consultadas indicó «la verdad es que es muy buena la iniciativa, siempre salgo muy tarde de clases y las paradas están bastante alejadas de donde curso y son muy oscuras, esta buenísima la idea y es de gran ayuda no solo para las mujeres si no que para todas las personas que de alguna manera nos sentimos muchas veces acosadas».

«Varias veces hemos venido a esperar con un grupo grande de personas, pero a medida que van subiendo a las unidades nos vamos quedando solas», siguió.

Otra de las personas consultadas manifestó «no salgo tan tarde de mi trabajo, pero en época de invierno oscurece bastante temprano y casi no hay nadie en la calle por lo que salir se torna muy difícil. Me parece una excelente iniciativa y si se lleva adelante será muy beneficiosa para todos».

Compartir

Linkedin Print Whatsapp