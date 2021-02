Concejales exigieron una reacción de emergencia en la entrega de módulos, atención sanitaria y alimentos

Compartir

Los concejales Fabián Olivera y Daniel Caballero volvieron a ocuparse de la crisis habitacional que afecta a cientos de familias, advirtieron que “existen más módulos disponibles que vecinos demandando acceder a ellos”, y reclamaron “la inmediata asistencia de profesionales de la salud, y de alimentos para paliar el terrible momento” que están viviendo tras las recientes lluvias.

Ambos ediles de la oposición regresaron en las últimas horas a los lotes 110 y 111, donde fueron recibidos por decenas de pobladores, muy angustiados por los efectos de las últimas lluvias, y preocupados por la falta de respuestas oficiales.

“Hay más módulos terminados, disponibles, que familias demandando las unidades habitacionales”, aseguró Olivera mientras entregaba alimentos a una mujer que ansiosa tomó el producto, sin soltar de uno de sus brazos a su hijo más pequeño, mientras los tres restantes miraban, impávidos, la escena.

“Con la entrega de no más de 300 de estos ambientes podría generarse una importantísima oxigenación dentro de una franja social, muy afectada por la crisis económica y la pandemia”, amplió Olivera.

“Miles de formoseños la están pasando verdaderamente mal en la ciudad; mucha gente reclama su módulo; muchos de ellos hace varios años, ya no les creen a los funcionarios de Gildo Insfrán, están cansados de las mentiras”, describió.

“Hoy necesitan un módulo, pero también, y por sobre todas cosas, que vengan médicos, pediatras, psicólogos, y alimentos”, amplió.

“Nadie parece estar en condiciones de responder porque existe este destrato de parte del Gobierno provincial con las familias más vulnerables, con menos capacidad económica y lazos sociales para resolver sus problemas de vivienda”, planteó, entretanto, Daniel Caballero.

“Cientos de módulos están abandonados, muchos comenzaron un período de deterioro producto de la falta de mantenimiento y los efectos naturales del tiempo, además de los saqueos a que en muchos casos fueron sometidos”, sostuvo.

“Muchos funcionarios se apuran por darle respuestas a los reclamos sociales que de tanto en tanto se arman en la ciudad, cargando contra las propias familias a quienes acusan de no estar censadas o que ya recibieron una unidad y luego la vendieron, pero la verdad es lo que vemos, y eso tiene un solo marco: la insensibilidad de los funcionarios y la ausencia de una verdadera política habitacional”.

“Trascendió que en las últimas semanas fueron entregados unos pocos módulos; pero al desconocerse quienes fueron los beneficiarios y donde están ubicadas las unidades, se genera un razonable manto de dudas sobre los verdaderos destinatarios. De ahí que muchos aseguran que sólo se benefician los amigos y parientes del poder político”, añadió Olivera.

“En nombre de cientos de familias que hoy viven esta verdadera tragedia, exijo al gobernador Insfrán una medida política de urgencia y, mediante un sorteo público y transparente entregue estos módulos”, exigió.

