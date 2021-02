Concejales piden ampliar la eximición de deudas municipales

Compartir

Los concejales Fabián Olivera y Daniel Caballero pidieron extender hasta mediados de año la condonación de dudas municipales a aquellas actividades que no pudieron desarrollarse por el aislamiento social y preventivo.

La medida había caducado en diciembre, pero ahora los ediles radicales solicitan ampliarla por seis meses, teniendo en cuenta que persisten las razones que la originaron.

“La crisis sanitaria y económica por la que estamos atravesando, además de las excesivas medidas de aislamiento social, condenaron a muchos comercios y emprendedores; entonces es el Estado quien debe salir en auxilio de estos sectores”, justificaron los legisladores en un proyecto de ordenanza.

La ordenanza faculta al Departamento Ejecutivo Municipal, a flexibilizar el cumplimiento de la obligación del pago de las deudas que el contribuyente tiene con la Municipalidad, en concepto de tasas:

Se trata de deudas que se hayan originado desde el 20 de marzo de 2020 a partir de las restricciones establecidas por el Decreto 297/2020, siguientes y concordantes, y alcanza a todos aquellos comercios, industrias, trabajadores cuentapropistas, profesionales liberales, manufactureros, transportes escolares u otros, que no pudieron, por normas de salud pública, ejercer y/o desarrollar sus actividades, por encontrarse inmersos dentro de las actividades no esenciales.

Para acogerse a la condonación, el contribuyente deberá tener saldadas sus obligaciones tributarias para con el municipio al 20 de marzo de 2020 o bien, tener aprobado un plan flexibilización de deudas aprobado por el Ejecutivo.

