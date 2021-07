Se reunió UTA, Crucero del Sur y Concejales para analizar el pedido de suba del boleto

Compartir

Ayer, en horas de la mañana, concejales que componen la Comisión de Transporte del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad capital se reunieron con integrantes de la Unión Tranviarios Automotor -UTA- Formosa y de la empresa Crucero del Sur para analizar la situación del transporte urbano de pasajeros, y ver el pedido de aumento del boleto que dicha empresa solicita para “sostenerse”.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Diego Mendoza -secretario general de la UTA- sostuvo que “nosotros necesitamos hablar del sistema de transporte; que todos los concejales entiendan que al transporte hay que mirarlo de manera más profunda”.

“Los subsidios no alcanzan, los números no dan para pagar la masa salarial como corresponde y tener todas las unidades en la calle en óptimas condiciones”, dejó en claro, agregando que “nosotros cobramos la escala salarial vieja, sin el aumento, todavía no hemos percibido el aguinaldo y el plus que solemos cobrar”.

Seguidamente, al salir de la reunión clarificó que “hablamos sobre el trasporte con números exactos, pero los concejales no dieron mayores precisiones de qué van a hacer”.

“Tanto nosotros como la empresa expusimos el problema del transporte con números reales”, clarificó Mendoza.

Suba del boleto

Vale recordar que existe un pedido de suba del boleto presentado por la empresa para poder hacerle frente a la situación de crisis que atraviesa y por ello, la semana pasada, en el reinicio de sesiones ordinarias, trabajadores nucleados en la UTA protestaron para exigir que la cuestión sea analizada.

En este marco, Fabián Cáceres, presidente de la Comisión de Transporte del HCD, adelantó días atrás en el piso de Exprés de Radio que tratarán el pedido de incremento y que escucharán a todas las partes involucradas.

“La empresa de transporte ha presentado una nota en marzo donde solicitaba un aumento al Concejo Deliberante, en abril más o menos veníamos hablando sobre ese tema, pero después se paró todo cuando se decretó la fase 1 de la cuarentena”, recordó

Agregó que “la solicitud que hicieron los trabajadores también vamos a escuchar, ellos tienen la incertidumbre de no poder cobrar un incremento salarial que logró la UTA de un 42% y que la empresa manifestó que no va a poder cubrir eso porque no tiene fondos, esa es la preocupación del trabajador que los llevó a manifestarse”.

Por último, el edil expresó que el transporte se debe analizar minuciosamente y con responsabilidad porque “no es algo para salir a gritar a la tribuna una cosa y hacer otra, hay que buscar un punto intermedio”.

