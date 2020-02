Concejales siguen encuestando a usuarios de colectivos: la mala frecuencia es la mayor queja

Compartir

Concejales de la UCR continúan realizando una encuesta a usuarios del colectivo urbano para saber cuáles son los principales problemas que padecen al hacer uso diariamente del servicio. Los ediles se van turnando y de a dos o de a uno van subiendo en diferentes viajes de los móviles y dialogando con usuarios de todas partes de la ciudad que expresan sus quejas sobre todo por la mala frecuencia en la que llegan a las paradas, un tema recurrente y que genera gran malestar.

En ese marco el concejal Gerardo Piñeiro, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó cómo seguían trabajando con la iniciativa.

«Seguimos recorriendo, hicimos la línea 40 desde si terminal que está el barrio La Nueva Formosa, nos bajamos recién en 25 de Mayo y San Martín en el ex ICA y lo bueno de esto es la participación que tiene el vecino, la buena voluntad de hacer la encuesta, de comentar, aprovechamos todo el tiempo que nos da la trayectoria del servicio para venir conversando con ellos y nos vienen comentando las realidades», dijo.

De la misma forma aseguró que sus viajes para encuestar a la gente no son gratis y que cada uno cuenta con su tarjeta para viajar. «Si no tuviésemos SUBE no nos dejarían subir a los colectivos», comentó y relató una particularidad que les ocurrió; «cuando estábamos en un móvil se sentó un empleado de la empresa Crucero del Sur y filmó todo lo que hicimos, sacó fotos, hizo videos, eso está bueno, quiere decir que están tomando nota de que se está haciendo un trabajo serio y de que vamos con ganas de mejorar el servicio y de representar de la mejor manera al vecino, en este reclamo concreto que es que la empresa brinde un servicio de calidad conforme el contrato por el cual ganó la licitación», dijo.

«No sé si nos va a llegar una carta documento, pero estamos dispuestos a contestarlas en el caso de que así sea», aseveró el edil.

Respecto a qué le dicen los vecinos encuestados, señaló que «en principio lo que inicia el ranking de la queja es lo que tardan los colectivos en llegar entre frecuencia y frecuencia ya que tarda entre 45 minutos, una hora o una hora y 10 minutos en algunos casos, en la Nueva Formosa se da una particularidad y es que muchas veces no entra hacia las calles de tierra con lo cual la gente no sabe dónde tomar el colectivo y si pierden, algunos pasan media mañana parados esperando que venga el otro, ese es uno de los principales reclamos».

«Lo segundo que más reclaman es que no prenden el aire acondicionado, es una constante de la gene, la demora de los colectivos hace que haya una sobrepoblación de pasajeros lo que hace aún mucho más pesado el viaje para quienes lo toman y también lo largo de la trayectoria que hacen recorriendo varios barrios hasta llegar al centro, no hay una línea con un acceso más directo, eso va haciendo que se llene el colectivo, que se colmate el colectivo de gente y que el pasajero no esté contento con el servicio que se está brindando», explicó.

«Hay muchas quejas de regular a bajo sobre lo que es el servicio, es el comentario general de los usuarios», aseveró el concejal.

«Nos hemos encontrado con chicos estudiantes, hemos tomado la línea 90 desde Lote 111 hasta el centro y también en la línea 40 ocurre lo mismo donde ya nos encontramos con varios chicos universitarios que viajaban, lo que los chicos plantean es que se debe hacer un poco más llevadero el trámite para actualizar la tarjeta estudiantil, hablan de que se tienen que inscribir por internet, después tienen que ir hacia las oficinas del centro para poder activar su tarjeta, lo que analizábamos con los chicos escuchándolos es que una vez que sacaron la tarjeta la pueden actualizar todos los años o cada 6 meses directamente desde el colegio en donde deberían informar con una lista cuáles son los alumnos que están activos, que son alumnos regulares del establecimiento y no tener que ir hacer engorrosos trámites y colas cada vez que deben actualizar su tarjeta estudiantil», señaló.

«Sería lo mejor hacerlo en las instituciones educativas porque de esa manera tienen los chicos estudiantes y el servicio empieza a correr en forma inmediata para todos en forma igual o sino tienen que conseguir el certificado de alumno regular del establecimiento educativo, sacar el turno y presentarse, para eso puede llegar a pasar 15 o 20 días como también un mes y uno está perdiendo como estudiante el beneficio durante todo el tiempo que lleva hacer el trámite, por ahí si se hace en los establecimientos el encargado de brindar la información de cuáles son los chicos que siguen como alumnos regulares le facilita la vida no tan solo al estudiante sino que también a la Municipalidad que tiene que poner empleados extras a trabajar para cargar el trámite online, es una forma de agudizar de la mejor manera los recursos humanos y económicos», finalizó el concejal.