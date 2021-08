Concejales UCR donaron insumos de enfermería a dos clínicas de la ciudad

Compartir

Linkedin Print

Ayer, en horas de la mañana, los concejales radicales Fabián Olivera, Miguel Montoya y Daniel Caballero realizaron donaciones de insumos de enfermería a la Clínica “Dr. Jorge Vrsalovic” y al Sanatorio Formosa. Se trata del tercer mes consecutivo que realizan esta actividad, donde utilizan parte de sus sueldos para colaborar con el sistema sanitario.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Olivera sostuvo que “se trata de un compromiso, de un proyecto que nunca se trató. Quiero decir que si bien en esta oportunidad son sanatorios privados tiene mucho de público”.

“Estamos muy contentos y lo fundamental es que cumplimos con lo prometido”, asintió.

Al ser consultado por la donación en cuestión respondió que “hay tapa boca, guantes de látex, mascaras, camisolines, protectores de pie, etc, son insumos que se utilizan en la labor diaria. es particularmente para el trabajador de enfermería que son quienes están en la primera línea”.

Asimismo, el Dr. González, quien es uno de los socios de la Clínica Vrsalovic, agradeció el gesto de los ediles y confió que la acción le sorprendió porque “es la primera vez que alguien nos dona algo”.

Por otro lado, se le consultó al concejal Montoya porqué la donación va a clínicas privadas y no al sector público. “Porque los privados hicieron un gran esfuerzo, ellos atienden a PAMI, a obras sociales del Estado. Nuestro objetivo con esto es cuidar también al personal de salud”, respondió.

“Las clínicas privadas hicieron un gran esfuerzo durante esta pandemia, y por eso tenemos este gesto”, dejó en claro.

“Nosotros hicimos un compromiso de donar nuestra dieta por tres meses, pero si la lucha sigue pueden contar con nosotros. El compromiso está cumplido, pero eso no significa que no vamos a estar en la calle ayudando”, cerró el concejal.

Compartir

Linkedin Print