Concejo: Nomenclatura de calles desata la controversia en Villa del Carmen

La sesión del Concejo Deliberante de Formosa ha vuelto al centro de la escena política, no por un consenso, sino por un controvertido proyecto de ordenanza para nombrar las calles del barrio Villa del Durante la sesión ordinaria de ayer, el Honorable Concejo Deliberante de Formosa definió el nombre del exbarrio Villa del Carmen, que desde ahora pasará a llamarse “Virgen del Carmen”. Sin embargo, horas previas a la sesión, el debate se encendió por un proyecto de ordenanza impulsado por el oficialismo para nombrar las calles del nuevo conglomerado, lo que generó fuertes críticas desde la oposición.

El concejal Patricio Evans, del bloque La Libertad Avanza – Nuevo País, expresó su preocupación en el programa radial Una Cuestión de FEr, donde calificó el proyecto como “un delirio y un atropello del oficialismo”. Según el edil, “se están cajoneando proyectos de vecinos y de la oposición, mientras se impulsa un expediente reciente para imponer nombres sin consenso”.

Evans cuestionó especialmente la inclusión de figuras vinculadas al oficialismo provincial, a las que calificó de “obsecuentes al modelo formoseño”. Mencionó entre ellas a Jorge Santander, de quien recordó declaraciones polémicas en el pasado, y criticó lo que considera una “reescritura de la historia” por parte del gobierno local.

“Quieren instalar que la historia de Formosa empieza en 1995, cuando asume Gildo Insfrán. Todo lo que vino antes o después parece quedar afuera”, afirmó el concejal.

El edil también denunció la falta de fundamentación en los proyectos presentados y la ausencia de participación vecinal en la selección de nombres:

“Le preguntaba a los demás concejales quiénes eran algunas de las personas propuestas, y nadie sabía. ¿Cómo vamos a poner nombres a ciegas, solo porque vino de Pomelo Ferreira, el jefe de Gabinete?”, cuestionó.

Entre los nombres incluidos en el polémico listado figuran tanto personalidades históricas y culturales de Formosa —como el padre Luis Tiberi, la maestra Rosa Minguito y el músico Saturnino López— como referentes políticos ligados al justicialismo provincial, entre ellos Jorge Santander, Virginia Páez y Ramón “el Tigre” Jiménez. También se incluyen referencias nacionales como Juana Azurduy, Ramón Carrillo y fechas emblemáticas como el 17 de noviembre, además de nombres de aves autóctonas.

El periodista Fernando López, conductor del programa donde se desarrolló el debate, consideró que el listado refleja “una mezcla de nombres con una clara intención política” y criticó la “falta de sensibilidad” del oficialismo en sus gestos públicos.

Mientras tanto, los vecinos del ahora barrio Virgen del Carmen esperan ser consultados antes de que se aprueben los nombres de las calles. Por el momento, el tema seguirá generando debate en el Concejo Deliberante, que ha vuelto al centro de la escena política local por un tema que combina identidad barrial, historia y disputas partidarias.

Durante la reciente sesión del Honorable Concejo Deliberante, los vecinos del exbarrio Villa del Carmen participaron de la oficialización del nuevo nombre “Virgen del Carmen Oeste”. La comunidad valoró la decisión y espera ahora la definición de los nombres para las calles del sector.

El Concejo Deliberante de Formosa aprobó días atrás la imposición del nombre “Virgen del Carmen Oeste” al barrio antes conocido como Villa del Carmen. La sesión contó con la presencia de numerosos vecinos, que destacaron el momento como un paso importante para la identidad y el desarrollo del lugar.

Cacho Larracet, vecino del barrio, dialogó con este matutino y expresó su satisfacción:

“Participé en la sesión como vecino del barrio ahora denominado Virgen del Carmen Oeste y la verdad que para nosotros fue un momento muy especial, muy esperado por la imposición del nombre. Además, celebramos la decisión del Concejo sobre la disposición de los nombres para nuestras calles, algo que todavía esperamos con mucha expectativa”.

Larracet explicó que, hasta el momento, los vecinos no cuentan con una nomenclatura formal que les permita ubicar sus domicilios con precisión.

“Por ahora nos manejamos diciendo ‘al lado de tal o cual cosa’. Para nosotros esto significa un crecimiento, una modernización del barrio”, comentó.

El proyecto aprobado contempla una lista de 50 nombres, correspondientes a las 50 calles del nuevo barrio. Según informó el Concejo, entre las propuestas figuran personas notables de la provincia, fechas históricas y aves autóctonas de Formosa, una combinación que busca reflejar la identidad cultural y natural del territorio.

“Estamos muy felices y agradecidos. Solo resta que el Ejecutivo decida cuáles serán los nombres definitivos y que se señalicen las calles”, concluyó Larracet, destacando la importancia de este paso para la organización y el crecimiento del barrio.

Con la oficialización del nombre “Virgen del Carmen Oeste”, los vecinos aguardan ahora la resolución final del Poder Ejecutivo Municipal, que deberá definir y señalizar las calles.