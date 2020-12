Concluyó el ciclo lectivo 2020 con reconocimiento a todos los profesionales de la educación

Compartir

Desde el Ministerio de Cultura y Educación, dieron cierre al ciclo lectivo 2020 y destacaron el constante trabajo de los profesionales de la educación de las diversas áreas, quienes se “reinventaron” para sostener las trayectorias escolares de los estudiantes y “estar a la altura” que las circunstancias ameritaban en este año atípico.

Además, se agradeció la vocación de servicio y sentido de pertenencia de la comunidad educativa por acompañar cada uno desde su rol ante este desafío.

En ese marco, el titular de la cartera educativa, Alberto Zorrilla, saludó a todos los integrantes del sistema educativo formoseño, tanto directivos, trabajadores de la educación, docentes, estudiantes y familias, porque “estamos culminando, un año totalmente atípico con situaciones que no las teníamos previstas y que las hemos ido solucionando con la inventiva de los docentes, de las familias y la disposición de los estudiantes, de todos nuestros alumnos”.

“No hemos perdido el año, sino que lo hemos llevado adelante de una manera nueva, que nos deja muchas enseñanzas y en la que vamos a continuar con todo lo que hemos diseñado e ideado este año gracias al trabajo y a la creatividad de nuestros docentes”, expresó.

En esa línea, el funcionario instó a “llenarnos de orgullo” por saber sobrellevar dichas circunstancias y haber “crecido en la adversidad”.

“El sistema educativo formoseño tiene muchos recursos y principalmente son los docentes y los estudiantes los que han demostrado su valía en este año, con el apoyo de todas las familias, a las que les vamos a seguir solicitando la ayuda para el año próximo, porque esto todavía no termina”, expuso.

Y anticipó: “Tenemos que prepararnos para seguir trabajando con la semi presencialidad o la virtualidad, según sea el caso”.

Por su parte, la subsecretaria de Educación, profesora Analía Heizenreder, sostuvo que es un día para agradecer y reconocer el trabajo docente, a distancia, diferente, profesional y solidario con cada estudiante formoseño.

“Ustedes permitieron que la escuela siga de pie, desafiante, dispuesta y presente. Gracias, en Formosa nunca se rindió nadie”, aseveró.

Si bien las clases concluyeron, desde el Ministerio de Cultura y Educación se continúa evaluando y definiendo el proceso escolar del año entrante.

“Nuestro Gobernador ha dado instrucciones muy precisas, que la vida del formoseño no sea muy alterada por la pandemia y que sea cuidada con esmero a la salud y a la vida, y así lo estamos haciendo entre todos”, indicó Zorrilla.

Y recordó que las instituciones educativas albergan a los comprovincianos que llegan desde otras provincias para realizar el aislamiento respectivo según el protocolo sanitario provincial.

“Por eso quiero, principalmente agradecer y felicitar por el trabajo realizado, por todo lo que están haciendo y así, de esta manera, y para todos los niveles y modalidades, dar por cerrado el ciclo lectivo 2020 que va a quedar en nuestra memoria”, concluyó el ministro.

Actos

Durante el transcurso de la jornada de cierre, se llevaron a cabo los actos clausuras en las diferentes escuelas primarias, secundarias y jardines de infantes de los últimos años, respetando el protocolo sanitario vigente.

Tal es el caso de la EPEP N°516, que realizó el cierre en tres actos distintos para contener a todos los egresados.

La directora del establecimiento, María Galarza, manifestó que esta etapa fue fruto del trabajo compartido de las familias con los docentes.

“Fue un año difícil, nos encuentra a todos emocionados, cansados, pero lo bueno de este año fue que unió a las familias y en sí a todos los actores y participantes de la comunidad educativa, puesto que tuvimos que integrar nuestros esfuerzos para que los niños continúen siendo asistidos pedagógicamente”, remarcó.

También, señaló que el edificio escolar albergará a otras comunidades educativas para sus actos de cierre, como la EPEP N°481, del barrio 8 de octubre, la EPES N°30 del barrio Eva Perón; y la NEP y Formación Profesional N°29, del ciclo de adultos.

Por otro lado, la docente de nivel inicial, Sofía Rossi, del EJI N°21, ubicado en el barrio Namqom, aseguró que se organizaron de manera que los 133 egresados de la sala de cinco puedan asistir de forma escalonada a retirar sus certificados.

“La modalidad virtual fue bastante complicada para todos los docentes, tuvimos que cambiar las estrategias, hubo medios escasos, pero con la ayuda de los cuadernillos de nación y provincia pudimos acercar los contenidos prioritarios a todos los alumnos”, concluyó.

