Concluyó el Taller de Fotografía Contemplativa en la Italiana

En una noche cargada de emoción, reflexiones y fotografías que hablan por sí solas, se vivió el cierre del Taller de Fotografía Contemplativa en la Asociación Italiana de Formosa. Fue mucho más que una despedida: fue la celebración de una transformación profunda en la manera de mirar.

Durante varias semanas, los participantes se sumergieron en un proceso que los invitó a detenerse, a observar sin juzgar, a respirar, a ver con el alma. Lo que comenzó como un simple taller de fotografía fue convirtiéndose en una experiencia de presencia, de conexión interior y de descubrimiento.

“Los chicos ya no pasan por delante de las cosas, ahora están presentes”, sintetizó el guía del grupo George Hamilton Pérez, reflejando el enorme avance que vivieron. Y puntualizó: “aprendieron que la cámara no es solo un instrumento técnico, sino una extensión de la mirada consciente. Que cada imagen puede ser un acto de gratitud. Que detenerse a mirar es una forma de amar el mundo”.

George Hamilton Pérez, propuso desde el inicio una ruptura con la lógica de la prisa. Invitó a los participantes a encontrar belleza en lo simple, en lo cotidiano, en esos detalles que muchas veces pasan desapercibidos. Y los resultados hablan por sí solos: fotografías cargadas de emoción, de poesía, de sentido. Imágenes que no solo muestran, sino que dicen.

Pérez señalo que “a lo largo del camino, se formó una comunidad. Una tribu de miradas despiertas que se animó a compartir, a equivocarse, a volver a intentar. Se rieron, se emocionaron, aprendimos juntos. Se conectaron con algo que va más allá de la técnica: el arte de estar presentes”.

El cierre del taller no fue un punto final, sino una pausa cargada de futuro. Cada uno de los participantes se llevó más que conocimientos: se llevó una nueva forma de estar en el mundo. “No se trata solo de sacar fotos… se trata de mirar con el corazón abierto”, concluyó el guía.