Concluyó la Semana Mundial de la Lactancia Materna en el Hospital de la Madre y la Mujer

El Hospital de la Madre y la Mujer dio cierre a la Semana Mundial de la Lactancia Materna con una charla-taller, llevada adelante en la mañana de este jueves 7 de agosto.

La actividad contó con la presencia de la subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de Complejidad Integrada, la doctora Eugenia Ruiz, quien se encuentra a cargo de la dirección de ese nosocomio; el subsecretario de Medicina Sanitaria, el doctor Manuel Cáceres; jefes de servicios y responsables de las distintas áreas del hospital.

Fue dirigida a las madres y padres que concurrieron para la atención a los distintos consultorios. “Se destacaron, sobre todo, los numerosos beneficios que tiene la lactancia materna y se desmitificaron las creencias que están en contra de esta forma de alimentación tan fundamental para la buena salud de los bebés, como también de las madres”, comentó la doctora Ruiz respecto al desarrollo.