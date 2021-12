Concluyó la tarea de la Convención Constituyente tras limitar la reelección del Gobernador de Salta

Compartir

La Convención Constituyente de Salta concluyó ayer a la madrugada la reforma parcial de la Constitución, con la limitación de las reelecciones del Gobernador, el Vicegobernador y los legisladores, y el establecimiento de un tope de diez años para el mandato de los jueces de la Corte de Justicia.

«Se determinó que el Gobernador y el Vicegobernador tengan la posibilidad de una reelección inmediata, que una vez efectuada esta reelección no pueden sucederse recíprocamente y que no pueden tener una nueva reelección sino con la espera de un nuevo período», expresó la convencional constituyente y diputada nacional por Salta, Pamela Calletti.

Con la reforma de los poderes Ejecutivo y Judicial concluyó esta madrugada el trabajo de la Convención Constituyente, que ya había avanzado en modificaciones en cuestiones vinculadas al régimen municipal, del Poder Legislativo y de la Auditoría General de la Provincia.

Con un dictamen en mayoría y tres en minoría, las modificaciones se centraron en los artículos 140, párrafo 4 de la duración del mandato del gobernador y vicegobernador, aprobado por 36 votos afirmativos y 13 negativos, y en el inciso 6 del artículo 144, sobre la fecha del mensaje a la Asamblea Legislativa, que recibió 37 votos afirmativos y 12 negativos.

«Una nueva incorporación que no estaba en nuestra Constitución es que no podrán ser candidatos a Gobernador y Vicegobernador en forma inmediata los parientes hasta segundo grado, el cónyuge y el conviviente», explicó Calletti.

La convencional consideró que “esto hace que cumplamos con la palabra empeñada al momento de presentar el proyecto de reforma, de generar alternancia en los cargos”, y agregó que «lo que planteamos es una limitación de las reelecciones en todos los cargos, Gobernador, intendentes, legisladores, concejales».

En este sentido, detalló que todos “tendrán una sola reelección, y con la espera de un período podrán volver a presentarse, si el pueblo los elige”, y opinó que «esto es histórico».

Pasadas las 2 de la mañana, los convencionales comenzaron el tratamiento del último despacho de la Comisión de Poder Judicial, que tenía un dictamen de mayoría y uno de minoría, con lo que fue habilitada la reforma del artículo 156, párrafos 1º y 3º, sobre la designación de los jueces de la Corte y la duración de los cargos de los jueces inferiores.

Ambos párrafos fueron aprobados por 42 votos afirmativos y 3 votos negativos. La convencional constituyente Silvina Vargas explicó que “la Constitución de Salta va a decir que los jueces de Corte duran 10 años en sus funciones y no pueden ser reelegidos nuevamente”, y acotó que los jueces inferiores «duran en sus cargos hasta que obtengan las condiciones para jubilarse o cumplan 70 años».

«De esta manera logramos una gran independencia porque los jueces de Corte no van a durar el mismo tiempo que el gobernador que los designe, y se mantuvo la forma de elección, al tiempo que se constitucionalizó la participación ciudadana”, detalló la convencional.

Otra reforma que se concretó en esta última sesión plenaria de la Convención Constituyente fue la limitación de la reelección de los senadores y diputados provinciales, que se aprobó por 37 votos afirmativos y 14 negativos.

«Para los legisladores también son dos períodos de cuatro años de forma consecutiva, para luego, si uno aspira al mismo cargo, va a tener que esperar cuatro años para poder postularse nuevamente», explicó a Télam el convencional Matías Monteagudo.

Para el convencional, «con esto logramos una alternancia y mayor participación ciudadana, no cortando así el derecho de poder nuevamente a presentarse y aspirar a un cargo».

Cerca de las 5 de la mañana, y luego de casi tres meses de trabajo, se aprobó por unanimidad la sanción de la Constitución Provincial, que regirá a partir de un día después de su promulgación, en el lapso de los próximos cinco días.

Finalmente, se estableció para el miércoles 22 de diciembre, a las 17, la realización de la sesión para la ceremonia de jura de la reformada Constitución de Salta.

