Concretaron La Segunda Edición De “Encontrarte” Que Reúne a Artistas, Artesanos y Emprendedores

29/10/2025 Redaccion Locales 0

EL COLORADO. En los últimos días se concretó la segunda edición de un proyecto busca generar espacios para el desarrollo de actividades y el reencuentro con la comunidad, el que viene demostrando una estrategia de trabajo cultural y turístico, que gusta al público local y ya atrae a visitantes de las inmediaciones. 

Marina Salinas es una alumna del Trayecto Técnico Profesional en Asistente Turístico, Recreación y Tiempo Libre, del ISFDCyT “RFA” de esta ciudad, quien dijo a medios locales que “estamos haciendo un evento al que denominamos Encontrarte; actividad que nos orgullece presentar ante un marco numeroso de personas presentes. La gente viene, participa y aprende sobre lo que estamos haciendo”. La joven asistente a esta carrera explicó que “Encontrarte surgió a partir de la necesidad de saber que los artesanos y emprendedores no tenían un ámbito donde exponer y mostrar su arte para poder vender sus productos y progresar, por lo que decidimos darles una impronta en la que podamos hacer algo y hacer reconocer al Instituto, confirmando que se está trabajando y que este Trayecto Técnico no es un curso más, sino el ámbito que nos forma como futuros docentes y técnicos”. 

Por otra parte, la alumna define que “esto también demuestra que El Colorado tiene mucho para ofrecer, que no es solamente una salida al Camping Municipal, sino también para reconocer que nuestra ciudad es hermosa, potencialmente activa, por lo que creemos que también puede potenciar a más personas para hacer que vengan turistas a disfrutar de nuestra ciudad”.

Salinas resaltó por otra parte la importancia que “en estos casos nuestra Municipalidad está siempre presente a través del apoyo del Intendente Mario Brignole, lo mismo que el Presidente del HCD, concejal Fernando Brignole quien de alguna manera siempre está presente”, expresó la estudiante del Trayecto en Turismo local.

