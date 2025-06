Condena a Cristina Kirchner: «La Corte ratificó los hechos de corrupción», afirmó Naidenoff

El exsenador nacional por la Unión Cívica Radical, Luis Naidenoff, se refirió a la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que confirmó la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por corrupción en la causa Vialidad. La dirigente peronista fue sentenciada a seis años de prisión efectiva y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

“En primer lugar, hay que dejar en claro que habló el máximo tribunal del país en materia jurisdiccional. Nos gusten o no los fallos, deben ser acatados”, sostuvo Naidenoff. En esa línea, remarcó que el fallo representa un avance hacia una justicia más independiente y alejada del poder político: “No estamos acostumbrados en la Argentina a que haya consecuencias cuando se sospecha de corrupción. Este caso atravesó todas las instancias, hubo jueces, fiscales, y finalmente, una sentencia firme”.

El dirigente radical destacó la importancia del fallo como mensaje a la ciudadanía: “Es una buena noticia para la sociedad, porque reafirma el principio de igualdad ante la ley. No hay sectores intocables en la Argentina. Es un mensaje para todos los que trabajan, pagan impuestos y cumplen con las normas”.

Consultado sobre las implicancias políticas de la decisión, Naidenoff fue categórico: “Acá no hay persecución ni proscripción. Se investigaron delitos graves contra el Estado. El fallo de la Corte ratifica lo actuado por los tribunales inferiores y no deja margen para el relato de una víctima del sistema judicial”.

Además, reivindicó el rol del periodismo y de quienes impulsaron las investigaciones sobre la corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo. “Este fallo es también un reconocimiento a quienes denunciaron, a periodistas como Jorge Lanata y a quienes sostuvieron la causa durante años. Se probó el direccionamiento de 51 licitaciones para beneficiar a Lázaro Báez, lo que derivó en el enriquecimiento ilícito con fondos públicos”.

Naidenoff también subrayó la necesidad de agilizar los tiempos judiciales: “Esta causa llevó años. El mensaje hacia el Poder Judicial es claro: con mayor celeridad, la justicia puede ser más eficaz y recuperar la confianza de la sociedad”.

Finalmente, el exlegislador concluyó: “Es una bocanada de aire fresco para una república golpeada por la impunidad. El mensaje es claro: las hacés, las pagás”.