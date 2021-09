Compartir

Me parece que debe haber una condena feroz contra quienes atropellan animales de manera intencional y no se quedan en el lugar. Nadie quiere convivir en la sociedad con este tipo de personas, si es que se las puede llamar así. Además de condena económica debe haber una conducta social. No pueden dejar pasar esto como si nada.

