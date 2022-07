Condenaron a 5 personas por el brutal asesinato de la formoseña Sandra Palomo en Salta

Compartir

Linkedin Print

La justicia salteña decidió condenar a otras dos personas involucradas en el brutal crimen de Sandra Palomo, la docente jubilada formoseña que vivía en esa provincia y fue asesinada de 63 puñaladas en unos de los femicidios más atroces de esa provincia.

«Por ahora estamos conformes porque hemos logrado obtener gran parte de la verdad de los hechos», expresó Javier Latorre, abogado de la familia de Sandra Palomo, al Grupo de Medios TVO.

Las personas que conocían a Sandra la describen como una persona sencilla, humilde y pacífica, sin enemigos. Sin embargo fue asesinada a la salida de un supermercado en cercanías a su domicilio. «No merecía tener una muerte de esta naturaleza con 63 heridas y una larga agonía».

«Hemos tenido más de 60 audiencias y hemos logrado comprobar la responsabilidad no sólo de los 2 primeros involucrados, a los que le aplicó 15 años, que es la condena máxima que tienen como partícipes secundarios sino que además se los ha declarado culpable a 2 más, que por ser menores al momento del hecho, les va a fijar la pena la Fiscalía de Menores de la provincia oportunamente; quedando todos ellos cuatro, más el menor inicialmente inimputable, detenidos», precisó Latorre.

De esta forma, al día de la fecha son 5 las personas con sentencia condenatoria por el asesinato de Sandra, cuando originalmente la causa casi concluyó con uno solo, el menor de 15 años a quien se lo consideraba inimputable.

«Hasta el día de la fecha tenemos, con sentencia condenatoria, a 5 personas pero lo más importante que es por lo cual se trabajó, es que hoy sabemos quienes la mataron pero no sabemos por qué», agregó el abogado.

En este sentido, Latorre adelantó que se seguirá buscando posibles autores intelectuales del crimen, «la investigación va a permanecer abierta en búsqueda de otros posibles partícipes y en la búsqueda de posibles autores intelectuales del crimen, lo cual me parece el mayor logro porque acá queremos arribar a la verdad», sostuvo.

La investigación continuará de esta manera porque al parecer los condenados mantenían un pacto de silencio que se fue desvaneciendo conforme avanzó el juicio y que luego fue expuesto por los representantes de la familia en los alegatos finales, por ello insisten en que podrían existir más personas involucradas.

«Nosotros creemos que hubo una planificación, alguien la quería muerta a Sandra y es al fin último al que queremos llegar. Ya sabemos quienes lo hicieron, quienes participaron, quienes fueron encubridores, quienes fueron partícipes primarios y secundarios, ahora vamos por el resto», finalizó Latorre.

Compartir

Linkedin Print