Condenaron a 6 años de cárcel al acusado de violar a Carla Soggiu, la mujer que apareció ahogada en el Riachuelo

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 20 de la Capital Federal, a cargo del juez Pablo Laufer, condenó a 6 años de prisión a Sergio Fuentes por secuestrar, atar, violar y golpear salvajemente a su ex pareja, Carla Soggiu, una mujer que menos de un mes después de la brutal agresión aparecería ahogada en el Riachuelo, a la altura del barrio porteño de Barracas.

El fiscal de juicio Marcelo Saint Jean había solicitado esa condena, bajo la acusación del delito de “abuso sexual con acceso carnal”, aunque no aceptó aplicarle ningún agravante. La familia de Carla cree que el violento ataque de Fuentes es la causa principal de la muerte de la joven de 28 años. Así, la condena abre el camino para pedir una nueva acusación.

El caso se dio a conocer el pasado 15 de enero cuando Carla fue vista por última vez cuando regresaba del trabajo en Pompeya. Ese día, la mujer accionó dos veces el botón antipánico que había tramitado en el Juzgado Civil N° 9 junto a una orden de restricción después de haber sido atacada por su ex pareja, quien para ese entonces ya estaba preso. La angustia fue creciendo y los resultados fueron negativos a lo largo de los siguientes cuatro días. Nadie sabía qué le pasó a Soggiu. Finalmente, el sábado 19 de enero, la espera terminó y de la peor manera. Cerca de las 7 de la mañana, un encargado de limpieza en las inmediaciones del Riachuelo llamó a Prefectura Naval tras ser alertado por la presencia de un cuerpo flotando en el agua.

Algunas horas después, la familia confirmó que el cadáver tenía el mismo tatuaje, la misma ropa y el mismo piercing que la mujer. Era Carla, quien había aparecido a 30 cuadras de la zona de búsqueda y de donde vivía. La autopsia corroboró que la víctima murió ahogada pero también registró que detrás del ojo derecho, donde tenía una válvula por la hidrocefalia que padecía, había sufrido un golpe. Este dispositivo era necesario para que la joven pudiera manejarse con autonomía y al estar defectuoso, le hizo perder el conocimiento.

Por eso es que accionó el botón antipánico; necesitaba ayuda. La familia sostiene que la válvula fue destrozada por los golpes de Fuentes y que por eso, Carla se desorientó hasta caer al agua y morir. De acuerdo con la investigación, el mismo 15 de enero, cerca de las 18, habló con su madre. Luego, según manifestaron los investigadores, estuvo junto a un amigo llamado Cristian, quien la acompañó hacia la parada del colectivo 32. Esta fue la secuencia que quedó registrada en las cámaras de seguridad que luego se difundieron.

Incluso, desde la Central de Alarmas de la Policia de la Ciudad (CAP) emitieron el último llamado que recibió Soggiu. Fue durante la noche, pasadas las 21, en donde la mujer tardó 48 segundos en responder. Allí dejó claro que su cara estaba tapada de agua, que simplemente se estaba ahogando. Pero la ayuda no llegó y la mujer falleció.

La fecha del trágico desenlace fue el 26 de diciembre de 2018. Ese día Fuentes descargó su ira contra Soggiu y la atacó brutalmente. La víctima, de milagro, pudo escapar pero el daño ya estaba hecho. Un día después elevó la denuncia y fue así que obtuvo el botón y la orden de restricción contra el ex e incluso su familia. Fuentes fue detenido y llevado hasta el penal de Marcos Paz. En este caso la familia tampoco pudo ser querellante.

Según declaró Carla, la tuvo atada 6 horas, la violó y la golpeó en la válvula. «Ella hizo la denuncia los últimos días de diciembre y falleció el 15 de enero en una situación imposible de explicar”, afirmó Alfredo, el papá de la víctima. Por el juicio de la muerte de Carla, que aún permanece en etapa de instrucción, no hay todavía un procesamiento firme de Fuentes. Con esta sentencia, la familia espera fortalecer el pedido de justicia.