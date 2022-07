Condenaron a dos exjueces del STJ por encubrir delitos de lesa humanidad durante la última dictadura

Compartir

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa condenó a los ex jueces de la dictadura Bernardo Montoya y Jorge Vázquez Rey a 1 año y 8 meses de prisión como coautores de abuso de autoridad y encubrimiento en los secuestros y torturas que sufrieron 8 trabajadores y trabajadoras judiciales.

Para ambos imputados, Bernardo Alfredo Montoya y Jorge Demetrio Vázquez Rey, nombrados después del golpe cívico militar como ministros del Superior Tribunal de Justicia provincial, la fiscalía y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación habían solicitado penas de 14 años de prisión.

Durante el juicio se evaluó la responsabilidad penal de los dos exmagistrados en las acciones y omisiones que permitieron que siete empleados y empleadas del Poder Judicial formoseño fueran perseguidos, secuestrados -algunos y algunas en sedes tribunalicias- y torturados durante la última dictadura cívico militar, además de suspendidos y/o cesanteados en sus cargos.

Asistieron a la última audiencia el querellante Adriano Acosta y sus abogados, la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia Silvina Arauz y el abogado querellante por la Secretaría de Derechos humanos de la Nación Marcelo Gastón Wurm,

Acosta consideró que se trató de un juicio y condena “histórico” en el país y se mostró conmovido tras conocer el fallo. “Estoy un poco aturdido por la satisfacción de que lo que presenté no es en vano. Los abogados que me ayudaron supieron hacer su trabajo para que esto termine de esta manera” comentó.

Pidió también que “el pueblo sepa valorar lo que uno hace en la vida”.

Por su parte el abogado William Dardo Caraballo dijo que concluyó un proceso que llevó 16 años y fue dilatado en muchas oportunidades por los dos exjueces ahora condenados y señaló que además de la condena, “se admitió el concurso real de delitos, un desafío que teníamos en términos técnicos porque los requerimientos si bien hacían referencia, era bueno que el tribunal califique estos delitos como de Lesa Humanidad, que hasta hoy no los había admitido en cierta manera”.

El letrado dijo estar satisfecho con la condena, y destacó que “Es la primera Corte de justicia que es traída a juicio y condenada en todo el país, como también fue Colombo el primer gobernador del proceso condenado acá en Formosa. Ambos galardones hay que atribuírselos a la lucha de los organismos de derechos humanos, la militancia política, los abogados comprometidos, organismos provinciales que siempre nos dieron su apoyo, para llegar a la posibilidad de que sean condenados”.

En la misma línea se pronunció el abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Marcelo Gastón Wurm quien dijo sentirse satisfecho por la condena y sobre todo que se haya logrado que “jueces juzguen a otros jeuces”.

“Quizás el monto de la pena fue demasiado moderado con respecto a los delitos que le endilgaron, por parte de esta Secretaría se pidió por ser delitos conexos de Lesa Humanidad, y encubrir en el caso de siete personas empleadas del Poder Judicial, todas pertenecientes a la Asociación Judicial Formosa, que buscaban mejores condiciones de trabajo, sufrir todo tipo de tormentos, y luego ser suspendidos, cesanteados por estas personas hace 46 años” subrayó.

Dijo además que se trata de “una victoria, un hecho histórico para la provincia de Formosa, un primer paso para que el propio Poder Judicial, tanto provincial, como nacional, empiece a reevaluar conductas, respecto de los años del terror”.

Finalmente la subsecretaria de Derechos Humanos Silvina Arauz consideró que fue “un juicio histórico para la provincia de Formosa, por primera vez se juzgó a integrantes del STJ del país, y se llegó a una condena, se pudo comprobar la responsabilidad de estos exfuncionarios”.

Adelanto que desde el organismo a su cargo “De ahora en más, continuaremos acompañando desde el gobierno provincial a todas estas causas por delitos de lesa humanidad y en la búsqueda de desaparecidos” añadió.

