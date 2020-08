Condenaron a ex jefe de la policía del Chubut por el abuso sexual de las hijas de su ex pareja

Compartir

Linkedin Print

El ex jefe de la policía de Chubut y ex diputado provincial, Juan Luis Ale, fue condenado por el Tribunal Penal de Puerto Madryn por los delitos de abuso deshonesto y abuso sexual gravemente ultrajante de las hijas de 9 y 10 años de su ex pareja, informó la oficina judicial.

La resolución de la Cámara integrada por Gustavo Castro, Marcelo Orlando y Marcela Pérez se conoció hoy, por hechos ocurridos entre 1998 y 2001 cuando las víctimas, hijas de su pareja con la que convivía, tenían 9 y 10 años.

De todos modos, la pena que recibirá Ale recién se conocerá el 31 de agosto cuando se realice la “cesura de juicio”, en la que los jueces determinarán la condena.

El Tribunal había cerrado el debate hace dos semanas, con la exposición de las víctimas y del acusado y se esperaba el fallo que se conoció hoy y que seguramente será apelado por la defensa.

Los magistrados dieron por válidas la declaración brindada por M.F.M. bajo la modalidad de Cámara Gessel y de M.B.M. en el marco de su declaración testimonial.

También se tuvo en cuenta la declaración de la madre de las jóvenes, quien relató cómo supo de los abusos y cómo fueron las reacciones y comportamiento de sus hijas.

“Se dan por acreditados los hechos que la damnificaran en su infancia, a partir de sus propios dichos y convalidados por una amiga a quien le contó que a partir de los 9 años había sido abusada sexualmente por quien entonces era la pareja de su mamá” dice el parte difundido por la oficina de prensa sobre lo ocurrido con una de las víctimas.

En su resolución, los magistrados pusieron especial atención a la extensión en el tiempo de los hechos de abuso y que, según la narración de las víctimas, consistían en reiterados episodios de abuso.

También se tuvieron en cuenta los informes de los psicólogos que atendieron a las víctimas, quienes detallaron los tratamientos practicados debido a los episodios de angustia, inestabilidad emocional y trastorno depresivo que padecen hasta la actualidad.

El tribunal consideró que “ambas jóvenes, han dado cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieran los hechos desde el momento en que se van a vivir con el imputado, luego de la separación de sus padres, ello es a fines del año 1998 y se extendieron hasta el año 2001 cuando su madre se separa del imputado”.

El comisario general retirado Ale fue el jefe de la policía de Chubut durante los dos primeros gobiernos de Mario Das Neves y luego llegó ser diputado provincial del Frente para la Victoria, aunque los hechos denunciados ocurrieron antes de ocupar esos cargos, cuando era autoridad policial local en Puerto Madryn.

“Las víctimas eran niñas al momento de cometerse los hechos y hay que hacer valer sus derechos, ese fue nuestro planteo desde un principio y por suerte hasta ahora siempre fuimos avalados por la jueza natural de la causa primero y por el tribunal después”, aseguró la fiscal María Alejandra Hernández en diálogo con Télam.

Las víctimas aseguraron en un reportaje concedido a canal 12 de Puerto Madryn (de espaldas a la cámara) que “los hechos ocurrieron durante tres años, impunemente, mientras se mostraba al resto de la comunidad como una persona cariñosa y se hacía llamar como un padre, puertas adentro abusaba sexualmente de nosotras”.

La defensa de Ale pidió durante el proceso que no se aplique la denominada “Ley Piazza”, que suspende el plazo de prescripción para estos delitos cuando la víctima es menor de edad, porque no estaba vigente en ese momento, lo que fue rechazado por el tribunal.