Condenaron a Fabio La Mole Moli por violencia de género pero no irá a prisión

El exboxeador fue hallado culpable de coacción contra su expareja. Recibió una pena de 2 años y 2 meses de prisión. La condena es de ejecución condicional

Este lunes se llevó adelante la última audiencia del juicio por violencia de género en contra del exboxeador Fabio La Mole Moli. Pasado el mediodía, la Cámara 12 del Crimen dio a conocer la sentencia contra el exdeportista: le dieron dos años y dos meses de prisión de manera condicional por el delito de coacción, por lo cual no quedará detenido. En tanto, Moli también fue absuelto de lesiones leves por prescripción y violación de domicilio por beneficio de la duda dentro del mismo proceso.

El veredicto llega tras una larga batalla legal en la que Galeano ha defendido su posición y ha hecho valer sus derechos. Los detalles de la acusación, incluyen episodios de violencia física y emocional que, según ella, formaron parte de su relación con Moli.

Por su parte, el exboxeador aceptó los cargos y expresó su conformidad con la sentencia: “Ya se terminó, ya se acabó. Me voy a mi casa a seguir ‘laburando’, porque tengo que mantener a mi familia. Ustedes ya escucharon lo que dije. Completamente de acuerdo con la sentencia”, declaró el expúgil ante los medios tras conocer la decisión de la Cámara.

Luego, habló en Intrusos acerca de su relación con Marta La negra Galeano y su familia. “Hace cuatro años, hasta hace una semana atrás que explotó todo, estaba todo bien, todo bárbaro”, comenzó diciendo Fabio durante su diálogo con el programa de Flor de la V. “Seguíamos en contacto con ella, tomábamos mate y conversábamos”, agregó.

“Ella va a seguir siendo La negra que ame. Me voy a quedar con las cosas hermosas y bonitas de ella”, aseguró. Por otro lado, la Mole agregó: “Ella también sabe que, de la denuncia hace cuatro años, nunca la deje y siempre la tuve para pagar todo lo que hacía falta y necesitó”. En esta línea, el exboxeador dejó entrever una interna familiar y aseguró que se ofreció a llevar a su expareja el día del juicio, pero esta se habría negado. Al llegar al tribunal, la mujer dio una entrevista y señaló que sus hijos fueron con Fabio.

Flor de la V le consultó al invitado acerca de los dichos de su ex, quien aseguró que el hombre se iba con una mujer a la “chata”, una camioneta. “Nosotros nunca nos separamos. Los dos hijos extramatrimoniales se los comenté en el juicio y se lo comenté a los chicos mucho antes del quilombo. Yo fui de frente con mis hijos y con ella, no sé por qué toca el tema”.

“Yo no quiero entrar en puterío. Quiero morir como un caballero y no me van a hacer hablar”, sentenció. “Me parece muy bien que me preguntes, pero lo vuelvo a repetir. Los chicos y ellos lo supieron desde un primer momento”, señaló en referencia a sus hijos extramatrimoniales.

“Yo viví violencia con él. Cuando nosotros nos juntamos, él tomaba alcohol y no sé si le afectaba o no, pero era violento”, había manifestado la exesposa de quien fuera campeón de la edición 2010 del Bailando por un Sueño días atrás en una entrevista con Intrusos.

“Después de que yo hice la denuncia, hubo una restricción y volvió a la casa. Y me echaba la culpa de haberlo dejado sin trabajo, me decía que había perdido todo por culpa mía… Todo era yo, él nunca se hizo cargo de nada. Siempre era lo mismo, continuamente”, prosiguió Galiano en su diálogo con Florencia de la V y la mesa del ciclo..

En tanto reveló que uno de los principales motivos por los que discutían fue cuando el exboxeador comenzó a exigirle un ADN a la hija de ambos, Marina. “Los golpes comenzaron cuando me decía que Marina no era su hija. Me vivía pegando para que yo le dijera quién era el padre de mi hija. Yo no vivía alcoholizada, sino que para estar aguantando trompadas, me tomaba un vaso de vino”, recordó la Negra.

“No me pegaba cachetadas, fue a puños cerrado, con trompadas, en la cabeza o en los brazos”, describió la mujer, muy conmovida al tener que recordar estas situaciones de extrema violencia de las cuáles resultó siendo rehén.

Luego, Galiano insistió en el punto en que Moli siempre desconoció ser el padre de Marina. “No es cierto que Marina no sea hija de La Mole. Y estoy segura que en el fondo él sabe que ella es su hija”, dijo. Y se refirió a cómo esta situación afectó el vínculo familiar. “Mi hija está destruida porque él le echa la culpa de todo. Me dijo que por culpa de ella se destruyó la familia”, dijo.

En otro tramo de la conversación, Galiano aseguró que los años le van a dar la razón y el exboxeador se va arrepentir de haber generado todo este tormento, que provocó que los otros hijos de La Negra le hayan dejado de hablar. “Cuando salga el ADN de que él es el padre, ¿cómo va a quedar él?”, se preguntó. “Yo estoy rogándole a Dios que se haga un ADN con mi hija. No por mí, porque yo sé la verdad. Pero sí por mi hija, que sufre”, cerró entre lágrimas.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al +5491127716463 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas.

Relacionado