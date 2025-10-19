Condenaron a los acusados de asesinar de un balazo a un músico en un intento de robo

A casi cinco años del crimen de Santiago Ignacio Stirz, el músico de 34 años que fue asesinado en un intento de robo, el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata, presidido por la jueza Silvia Hoerr, dictó una sentencia de 10 años y 8 meses de prisión de efectivo cumplimiento para Pablo Ezequiel Manavella y Facundo Tadeo Uriel Guevara, conocido como “El Rata”.

De acuerdo con la sentencia, ambos fueron hallados culpables de haber participado en el homicidio de Stirz, quien era estudiante de Arquitectura, empleado en el Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y activo en proyectos culturales. De hecho, la noche del asesinato, en la ciudad se había organizado una “pedaleada por seguridad” organizada por colectivos de ciclistas, quienes reclamaban mayor protección en las calles.

Durante el juicio, la acusación se apoyó en el testimonio de múltiples testigos, entre ellos familiares y vecinos, que ubicaron a los acusados en el lugar de los hechos. Incluso, la madre de la novia de Guevara identificó la moto utilizada en el crimen como la que su yerno solía guardar en su domicilio.

Fue así que la jueza Hoerr consideró acreditado que ambos imputados actuaron de manera conjunta y planificada. Por este motivo, los declaró coautores de los delitos de “robo agravado por el uso de arma impropia” (por el asalto al kiosco previo al crimen) y “robo agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa en concurso ideal con homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego” (por el ataque a Stirz).

De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, en su fallo, Hoerr destacó la “gravedad del daño causado no solo a la víctima directa, sino también a su familia y a toda la sociedad platense”, y consideró como agravantes la pluralidad de atacantes y la violencia ejercida.

Por su parte, el fiscal de juicio, Martín Chiorazzi, había solicitado la homologación de un juicio abreviado acordado con las defensoras oficiales Fabiana Ripani y Gladys López, propuesta que fue aceptada por el tribunal. Además, se dispuso el decomiso del arma secuestrada y la notificación al Juzgado de Ejecución Penal para el control del cumplimiento de la pena.

La investigación judicial determinó que, el 15 de diciembre de 2020, los delincuentes interceptaron a Stirz mientras circulaba en bicicleta por la calle 47 entre 20 y 21. Tras un forcejeo, Manavella le disparó en la cabeza a corta distancia. El joven agonizó durante horas en el Hospital San Martín hasta que murió la noche siguiente.

Luego de que se emitieran los pedidos de capturas, Guevara fue capturado el 17 de ese mes en la localidad de San Carlos. Durante un allanamiento realizado en su vivienda, la Policía secuestró tres infladores, cubiertas de bicicletas de alta gama y un revólver calibre 22 cargado, el mismo tipo de arma utilizada en el crimen.

En el caso de Manavella, este fue arrestado del 27 de enero de 2021 en una vivienda del Barrio Nuevo de La Plata. El hallazgo de su paradero fue posible, gracias a que los vecinos lo habían señalado como uno de los “motochorros” que asaltaban ciclistas y comercios de la zona.

Pocos minutos antes del ataque a Stirz, los agresores habían asaltado el “Súper Kiosco 48”, ubicado en la calle 48 entre 9 y 10. Allí, Manavella ingresó armado mientras Guevara lo aguardaba en una moto Honda Tornado blanca con asiento rojo.

Durante el robo, golpearon al encargado con la culata de un arma y concretaron el robo de dinero y un teléfono móvil. Según explicaron las autoridades, las cámaras de seguridad del local resultaron determinantes para reconstruir el recorrido de los delincuentes y vincular ambos hechos.