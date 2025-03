Condenaron a perpetua a los tres acusados de matara golpes a Lautaro Alvaredo a la salida de un boliche

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de La Matanza condenó este miércoles a prisión perpetua a Ian Agustín Noguera (20), Fabricio Román Stella (19) y Patricio Nicolás Moreira (20) por el crimen de Lautaro Alvaredo (19), asesinado a golpes a la salida de un boliche en Gregorio de Laferrere en noviembre de 2023. La sentencia se conoció el mismo día en que la víctima habría cumplido los 21.

El fallo fue dictado por los jueces Eduardo Gabriel Sánchez, Raúl Elhart y Gerardo Gayol, quienes coincidieron con el pedido del fiscal Sergio Antin de aplicar la pena máxima por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía.

Además, los magistrados también los encontraron culpables del delito de robo agravado por ser en poblado y en banda, ya que le sustrajeron el teléfono celular a Lautaro cuando agonizaba en el suelo.

Los acusados siguieron la audiencia de manera virtual, aunque con las cámaras apagadas debido a problemas de conectividad, por lo que no se pudo observar su reacción al momento de la lectura del fallo.

Diego, el padre de Lautaro, expresó su alivio tras la condena: “Por fin hay justicia en este país, no lo puedo creer… Por fin mi flaco va a descansar en paz. Estas basuras la van a pagar. Gracias Dios”.

Walter Fidalgo, abogado de la familia Alvaredo y presidente de la Asociación Civil Contención y Protección de Víctimas, también se manifestó sobre la sentencia ante la consulta de Infobae: “Estamos absolutamente conformes con el fallo. Recién estábamos hablando con el papá y tiene sentimientos contradictorios porque, por una parte, tiene la alegría de saber que quienes asesinaron a su hijo no van a salir nunca más de la cárcel, pero, por otra parte, hoy es el cumpleaños de Lautaro y no puede abrazarlo para festejarlo».

Y siguió: “Es un sentimiento absolutamente contradictorio, pero a partir de ahora van a poder hacer el duelo y comenzar a seguir la vida, porque la vida sigue, pero con Justicia esta vez”.

El juicio había comenzado el miércoles pasado en una audiencia presencial en la que se presentaron las pruebas reunidas durante la instrucción. El viernes se realizó la segunda audiencia, de manera virtual, donde las partes expusieron sus alegatos.

A su turno, el fiscal Antin solicitó la pena de prisión perpetua para los tres acusados, sosteniendo que “los imputados se aprovecharon de su número y lo único que querían era lastimar, querían matar. Lo hicieron y se fueron gracias a su superioridad numérica”.

En contraste, los abogados defensores habían pedido la absolución de sus clientes o, en caso de que se considerara culpabilidad, que el hecho se encuadrara como homicidio en riña, un delito que contempla una pena de hasta seis años de prisión.

Finalmente, el tribunal consideró probada la acusación de la fiscalía y este mediodía dictó la pena máxima para Noguera, Stella y Moreira.

El crimen

Lautaro Alvaredo fue atacado en la madrugada del 6 de noviembre de 2023, a la salida del boliche Cyrux, en Gregorio de Laferrere. Esa noche, el adolescente había salido con sus amigos, entre ellos L., que trabajaba como bachero en el boliche.

Dentro del local, se produjo una discusión cuando Ian Noguera increpó a uno de los amigos de Lautaro porque supuestamente le habían roto los lentes. El personal de seguridad lo retiró del lugar, pero minutos después, alrededor de las 6, regresó acompañado por Stella y Moreira, quien llegó a bordo de una moto.

Según la acusación, los tres actuaron de manera coordinada para atacar a Lautaro. Moreira le propinó una patada, Stella lo golpeó dos veces en el rostro hasta dejarlo inconsciente y, cuando la víctima estaba en el suelo, Moreira le robó el teléfono celular.

Noguera, en ese momento, le dio una patada en la cabeza que resultó mortal.

Lautaro fue trasladado al Hospital Germani y luego derivado a la Clínica Mariano Moreno, donde permaneció internado con muerte cerebral hasta el 17 de noviembre, cuando se confirmó su fallecimiento.

El informe de autopsia determinó que Lautaro sufrió múltiples lesiones contusas en la cabeza, el rostro, el cuello y el torso. La causa de muerte fue un síndrome de hipertensión endocraneana, provocado por un hematoma subdural fronto-temporo-parietal derecho, que resultó de la ruptura de venas puente en el cerebro por los golpes recibidos.

Horas después del ataque, Stella protagonizó otro episodio violento. En la intersección de las calles Estanislao del Campo y Eduardo Sáenz, intentó robarle el celular a L., a quien golpeó en el rostro. La víctima logró resistirse y evitó que le sustrajeran el teléfono. Por este hecho, en la condena de este miércoles, a Stella también se le endilgó la tentativa de robo.

Los tres acusados fueron detenidos en los días posteriores al asesinato y alojados en distintos penales bonaerenses. La familia de Lautaro encabezó diversas movilizaciones en La Matanza para reclamar por el crimen. Con la condena para los tres acusados, Diego Alvaredo afirmó: “Perpetua es justicia y así fue”.