Condenaron a un médico pediatra en Misiones por abuso: varias de las víctimas eran menores de edad

El médico gastroenterólogo infantil Fernando Vinuesa (59 años) fue condenado a cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer la medicina tras ser declarado culpable de abuso sexual simple en perjuicio de varias víctimas, incluyendo menores de edad. Luego de que los denunciantes brindarán su versión de los hechos, la Justicia de Misiones sentenció al profesional de la salud. No obstante, continuará en libertad hasta que la condena quede firme.

El fallo fue emitido el viernes pasado por el juez César Raúl Jiménez, titular del Juzgado Correccional y de Menores 2 de Posadas, después de escuchar los testimonios de las víctimas y los alegatos presentados por la Fiscalía y la defensa. De esta manera, el magistrado encontró al pediatra como culpable del delito de abuso sexual simple en cuatro hechos en concurso real y lo condenó a cumplir cuatro años de prisión efectiva y fue inhabilitado de manera perpetúa para ejercer la medicina.

Por el momento, el hombre continuará en libertad, pero deberá cumplir un régimen de control que le prohibirá salir del país, hasta que la condena quede firme por decisión del Superior Tribunal de Justicia de Misiones. Incluso, señalaron que el médico podría ejercer la profesión, pese a las denuncias por abuso en contra de sus pacientes menores de edad previas.

De acuerdo a la información publicada por El Territorio, la defensa de Vinuesa tendría la posibilidad presentar un recurso para discutir la condena. Durante el alegato habían solicitado el sobreseimiento por atipicidad, debido a que consideraron que el caso era un “forum shopping”, un término utilizado para hacer referencia a la búsqueda de un tribunal que pudiera favorecer la posición de una de las partes.

En el caso de que los representantes del pediatra pidieran una revisión de la condena, el plazo en libertad se extendería, ya que primero deberá presentarse una nueva resolución antes de que esta sea elevada al Superior Tribunal de Justicia de Misiones.

La primera denuncia en contra del médico fue realizada en septiembre de 2019, luego de que una mujer lo acusara de haberla manoseado durante una consulta médica. Con el paso de los días aparecieron nuevos testimonios que lo llevaron a ser detenido, aunque terminó por ser excarcelado tras haber pagado una fianza de 100.000 pesos.

Para ese entonces, ocupaba el cargo de jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital de Pediatría Doctor Fernando Barreyro de Posadas, por lo que las autoridades resolvieron suspenderlo. No obstante, en su primera indagatoria ante el titular del Juzgado de Instrucción Uno, Marcelo Cardozo, había negado las acusaciones y aseguró que una médica residente había sido testigo del trato que había tenido con la paciente.

A pesar de esto, con el avance de la investigación se descubrió que el acoso no solo habría ocurrido en el consultorio, sino que también se habría extendido a las redes sociales, donde acosaba a las madres de los pacientes al pedirle fotos a través de WhatsApp. De hecho, una de las mujeres que lo denunciaron contó que había llevado a su bebé a una consulta y que, a partir de ese momento, había comenzado a pedirle fotos en bikini, ropa interior y ropa corta.

“Cuando me pidió el celular no lo tomé como algo fuera de lugar ya que muchos profesionales actúan de la misma manera. Pero el problema se dio cuando comenzó a solicitarme fotos íntimas y querer saber aspectos de mi vida privada de manera insistente”, recordó una de las denunciantes al señalar que la primera vez que lo vio Vinuesa “pasó la mano cerca de mis pechos como para abrazarme y por poco me besó la boca”.

Y aseguró que la situación escaló durante la consulta, debido a que le realizó comentarios indebidos sobre la ropa que tenía puesta. “Las tres veces actuó de la misma manera. Como no le escribía buscó mi Facebook, me contactó. Le llegué a bloquear en WhatsApp por los mensajes que me mandaba a cualquier hora”, describió.

“Me encantó tu foto de perfil, ¿me regalás alguna otra así de cuerpo entero? De las actuales, del verano, la que tengas. Dale. Porfis. Y tu nombre completo, así te agendo. Solamente me decís que sos la mamá de (…)”, habría sido uno de los mensajes que el médico le habría enviado a una de las madres. Por este motivo, la Justicia reconoció que hubo violencia de género y rechazó el pedido de la defensa para suspender el juicio, cumplir una probation y brindar una compensación económica de 4.000 pesos.