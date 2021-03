“Condeno enérgicamente lo que está sucediendo en Formosa”, dijo Rodríguez Larreta

Compartir

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, adhirió en el Día de la Mujer al compromiso para trabajar por una Argentina unida contra la violencia de género. Por eso acompañó con su firma la iniciativa del Gobierno Nacional y los distintos gobernadores, y participa de distintas actividades en la Ciudad.

Sin embargo, ayer Rodríguez Larreta decidió no asistir al acto en la Casa Rosada ya que consideró que no es un día para compartir una actividad con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, tras la represión en una protesta del último viernes

“Me solidarizo con todos los formoseños y condeno enérgicamente lo que está ocurriendo en esa provincia. Lo que sucedió en estos días es consecuencia de muchos años avasallando las instituciones y que en muchas situaciones no se respeta la Constitución como la aduana interna que se estableció y que impide a las personas la libre circulación”, cerró Rodríguez Larreta.

