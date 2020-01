Conductores circulan «como si nada» por ciclovía del barrio Villa Lourdes

Compartir

Vecinos de la ciudad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO manifestaron su malestar debido a que de manera constante conductores de autos y camionetas circulan por la ciclovía del barrio Villa Lourdes «como si nada», poniendo en riesgo a motociclistas y ciclistas que transitan por la zona que es exclusiva para ellos.

En ese marco manifestaron que días pasados observaron a varios vehículos meterse para «acortar» camino, algo que fue observado por otros conductores que hicieron lo mismo sin reparar en el peligro que esto representa ya que también obstruyen y afectan el paso de las motocicletas por la zona, algo que es constante.

«Hace días circulaba con mi marido y mi hija y de repente vimos que un auto venía detrás nuestro como si nada, lo peor es que el conductor estaba apurado y a toda costa quería pasar adelante nuestro, no podíamos creer porque por ese lugar ellos no pueden pasar pero lo hacen a su antojo, primero vimos uno, después otro y así siguen haciendo lo que quieren. Encima que toda la zona está en mal estado, hay pozos en algunos sectores, si ellos empiezan a pasar se va a destruir peor», denunció una mujer.

Asimismo otro poblador que envió una fotografía para darle veracidad a su denuncia indicó que esto se está volviendo algo «común» en la zona y cree que se da porque no quieren esperar semáforos. «Esta es una vía rápida para las motos y las bicicletas, además como toda la zona es peligrosa está este lugar para que pasemos, pero resulta ser que ahora también se meten los autos y ya se está complicando. Hace días mientras salía de trabajar vi que un auto venía detrás de mí y no podía creer, me duele que no respeten este espacio y hagan lo que quieran, en esta ciudad nadie respeta nada, pero si una moto se llega a meter en la ruta o en algún lugar donde no debe hacen un escandalo. Sería bueno que tomen medidas y que cuando hagamos la denuncia incluso con datos de la patente la Policía pueda proceder porque todos saben que por este lugar no pueden pasar autos ni camionetas», expresó.

De la misma forma otro motociclista indicó que a pesar de que la zona está delimitada, pueden pasar debido a que los hierros que protegían e impedían el paso de vehículos ya no están. «Toda la zona tiene espacio solo para motociclistas ya sea que vayan o que vengan, no es un espacio para autos pero esto también ocurre porque los hierros que estaban a los costados solo están por sectores, entonces ellos entran como si nada y salen en los barrios o donde quieran estacionar, se están apropiando de un espacio que es solo para motos y bicicletas y me gustaría que los de tránsito hagan algo al respecto, esto no se puede permitir porque se está volviendo costumbre y además es un peligro», denunció.