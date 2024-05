Confían que «se verá el repunte económico» en los próximos meses

El propietario de Mercado del Puerto, Luis Shatner habló acerca de la situación del sector y aseguró que en lo que hace lo comercial se irá acomodando. “Sabemos que esto va a repuntar y esperamos ansiosos a julio, agosto y septiembre”, explicó el empresario al mismo tiempo que dijo que en lo que hace al alquiler de sus locales han congelado los precios por tres meses.

Shatner comenzó diciendo: “evidentemente el mercado del puerto no puede estar exento de la situación económica en Argentina y uno anda por el centro de la ciudad y hay una gran cantidad de carteles colocados en los locales en los que dicen se alquila”.

“Nosotros ya tenemos experiencia en estos problemas y son anteriores a la pandemia, en estos momentos y si bien tenemos muchos locales vacíos, pero creo que esto se va a empezar a solucionar muy pronto” añadió.

“Tenemos mucha experiencia en este tipo de problemas, es por ello que sabemos que esto va a repuntar” indicó.

Consultado acerca de cómo fue pos pandemia, explicó que habían vuelto muchos de los inquilinos que estaban antes y luego con el reciente cambio en la situación económica algunos se fueron y otros están aún.

“De todas maneras hay que decir que nosotros en estos tiempos hemos congelado por tres meses los alquileres porque guiarse de los índices del costo de vida es ridículo, pero estamos esperando un breve repunte y estamos optimistas esperando a los meses de junio, agosto y septiembre”, explicó.

Asimismo, comentó “en estos momentos tenemos una ocupación de un 18 o 20 por ciento ocupado, sucede que hubo un cambio muy interesante de ventas ya que casi todos los inquilinos venden mejor por internet”.

Manifestó también que “muchos comerciantes han llegado a tener 5 puestos alquilados y en este momento tienen uno o dos y prácticamente los usan como depósito”.

Explicó que “esta esperanza corresponde a que los precios están aumentados casi artificialmente por ejemplo que ha sucedido con las prepagas y el monto del seguro mensualmente a partir de este año se vio multiplicado por tres y ahora ya lo están bajando llevándolos al mes de diciembre. Pero debo confesar que estoy desorientado cuando voy de compras porque no se sabe cuanto cuestan las cosas, porque los comerciantes se han asegurado y han puesto ellos un dólar a 2000 pesos y esta divisa no llegará a esos valores”.

Los supermercados están viendo cómo retroceden los precios, sin pasar papelones. Creo que esto se va a solucionar, veo que se están encarando bien y con bastante agresividad y bien.

“Para ser empresario en Argentina hay que tener mucho optimismo», cerró diciendo.