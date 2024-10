Confirmado: Nico González estará un mes de baja y no viajará con la Selección

Los estudios revelaron que el extremo de la Juventus padece una lesión en el recto femoral del muslo derecho y no viajará a Miami.

Parece mentira. Este miércoles, a las 12.30, Lionel Scaloni había revelado la lista de convocados de la Selección Argentina para la próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, apenas cuatro horas después, tuvo que tachar un nombre: Nicolás González. El extremo de la Juventus sufrió una distensión en el cuádriceps derecho durante el partido contra el Leipzig, por la Champions League, la cual lo dejará un mes afuera de las canchas. ¿A quién llamará el DT?

Nico González, baja en la

Selección: ¿Quién se suma?

La lesión de ex Fiorentina ocurrió apenas a los 12 minutos de juego en lo que fue una ajustada victoria 3-2 de la Juventus en Alemania. El panorama no pintaba nada bien. No obstante, tras ser evaluado por los médicos del club, el diagnóstico confirmó que necesitará entre tres y cuatro semanas de recuperación, lo que lo aparta de los compromisos con la Selección ante Venezuela y Bolivia.

Esta baja es especialmente sensible para Scaloni. No será como la de Lionel Messi (vs. Chile y Colombia) o la de Emiliano Martínez (vs. Venezuela y Bolivia). Pero sin lugar a dudas que representa un gran dolor de cabeza para el DT: tanto en la Copa América como en los últimos compromisos de Eliminatorias, Nico González había demostrado estar a la altura del desafío, sirviendo como una pieza polifuncional. Sobre todo, ante la salida de Ángel Di María de la Albiceleste. ¿Y ahora?

Con la ausencia de González, Scaloni deberá reajustar sus armas en ataque. Entre las opciones que maneja el entrenador, y que fueron incluidos en la reciente convocatoria, se encuentran Alejandro Garnacho y Valentín Carboni, ambos jugadores jóvenes y dinámicos, capaces de ocupar el lugar del lesionado. Sin embargo, ninguno de los dos ha sido considerado por el DT para ser titular en los últimos encuentros.

Entre los que podrían subirse a la Scaloneta con la baja de Nico están Matías Soulé, Ángel Correa y Giuliano Simeone. El enganche de la Roma, citado en la anterior fecha FIFA, había sufrido una insólita torcedura de tobillo en el último partido de la Loba y no fue incluido por Scaloni en el primer bosquejo. Un poco más atrás en la consideración está Correa, de buen presente en el Atlético de Madrid, pero sin rodaje en los últimos tiempos de la Selección. Y como otra alternativa aparece Giuliano, quien también dijo presente en el predio de Ezeiza en el último llamado.

Lo más probable es que Lionel Scaloni busque ajustar el esquema en lugar de reemplazar directamente a Nico González con un jugador específico. En los últimos partidos oficiales en los que González no fue titular (contra Brasil, Canadá en dos ocasiones, y Colombia), el DT optó por un 4-4-2, aunque con la particularidad de que en tres de esos encuentros estuvo Ángel Di María en la cancha.

El único antecedente sin el Fideo ni González fue la histórica victoria en el Maracaná, donde Argentina jugó de manera más cautelosa, bajando el ritmo y evitando ser tan protagonista.