Confirman en Formosa 12 casos de dengue y piden extremar medidas

El director del Hospital Central de Formosa, Mario Romero Bruno, en diálogo con el Grupo de Medios TVO dijo que en la provincia hay 12 casos confirmados de dengue y que el 95% «son importados». Asimismo informó que el serotipo que circula es el 4, diferente a los serotipos que circularon anteriormente, lo que le suma gravedad a la situación debido a la aparición del dengue hemorrágico.

«Estamos en la frontera límite con Paraguay donde circulan 3 serotipos distintos del dengue transmitidos por el mosquito aedes aegypty, en este caso por el periodo de vacaciones el zika de un lado y del otro hace que estemos en una situación de mayor riesgo tal es el caso que hasta la fecha tenemos confirmados 12 casos, el 95% con antecedentes de haber estado viajando a Asunción, tenemos 2 casos que estamos estudiando y que no tienen antecedentes de viaje», explicó.

Asimismo señaló que «no tenemos circulación viral hasta la fecha, no se puede establecer circulación viral pero esta situación de lluvia nos pone en riesgo y estando el mosquito transmisor, estando el virus portando en estas personas que van de un lado al otro del país, hace que en cualquier momento podamos comenzar a tener circulación viral, el serotipo que circula es el 4 que es distinto al de años anteriores, en los casos que hubo en la región fueron por el serotipo 1 entonces al circular otro serotipo distinto, las personas que ya hayan tenido contacto con este virus están en riesgo. También hay muchos que no saben que tuvieron dengue, hay un porcentaje muy alto de personas que pueden haber tenido la enfermedad, pero sin síntomas, entonces todos estamos en riesgo, sepamos o no que hayamos tenido el virus, de tener una forma un poco más grave».

También expresó que ante esta situación «el cuidado debe ser mayor, incluso el cuidado personal desde el uso del repelente, aconsejamos que si no es necesario no vayan a Paraguay ya que se ponen en riesgo pero si lo tienen que hacer sí o sí que tomen los recaudos necesarios, usar repente cada 3 horas, declarar indeseable al mosquito en nuestro domicilio, eso requiere un trabajo consiente de cada uno de los habitantes, debemos mantener limpios nuestros patios eliminando todo lo que pueda contener agua donde el mosquito coloca el huevo, tener días fijos para hacer esto, lo ideal sería pautar un día y hacerlo con sus hijos, es algo que puede llevar media hora y salvar la vida no solo de nuestra familia sino que del resto porque el mosquito vuela 200 metros alrededor para buscar alimento entonces esa es la tarea fundamental que tenemos que comenzar a hacer cada uno en nuestras casas y con esto dar un paso muy grande para evitar los casos».

En ese marco destacó la tarea constante que realizan los brigadistas realizando fumigaciones y también colaborando con los vecinos para sacar los recipientes donde se pueda acumular agua. «La tarea de la brigada sanitaria es incesante, ya es una decisión que se tomó hace muchos años y se mantiene durante todo el año incluso en época de invierno, ellos colaboran con la gente incluso para sacar lo que haya adentro de los patios, realizan fumigaciones, esa es la tarea fundamental», valoró.

De la misma forma explicó que la diferencia de serotipos es grave sobre todo en pacientes que ya han padecido la enfermedad. «Se presenta con síntoma febril con dolor de cabeza, dolor corporal, hemos visto casos con erupción tipo salpullido, se manifiesta de esa manera entonces solo la sospecha ya nos obliga a evitar la automedicación, consultar al médico que a través de toda la red pública de salud toma una muestra de sangre, envía al laboratorio para que haga la determinación correspondiente con la ficha donde está toda la información si viajó o no a Paraguay, cuándo comenzó con los síntomas, si había otra persona con estas características, esa ficha, esa primera consulta con el médico desarrolla también una acción inmediata porque en menos de 12 horas la brigada sanitaria está en el domicilio revisando los patios, eliminando lo que pueda contener la larva del mosquito, fumigando para matar al mosquito adulto, entregando los repelentes al paciente y a los familiares para realizar un bloqueo, es una acción inmediata que se hace en todos los casos sospechosos, hasta el viernes había 12 casos confirmados, la mayor parte en capital, hay un caso en Naineck, son casos aislados de personas que han viajado a Paraguay».

Además se refirió al pronóstico que realizan las autoridades de salud en Paraguay de que el mes de febrero será el «pico» de la epidemia y confirmó tal escenario. «Se prevé esto por la evolución que ha tenido, hay muchos casos sospechosos, va a haber un aumento progresivo en febrero, esto también lo consideró Paraguay tal es que suspendió las vacaciones de personal de salud pública, la gravedad llega a tal caso de que el mismo presidente de Paraguay tiene la enfermedad, es algo que no discrimina a ningún tipo de persona, para la situación que están teniendo en el vecino país, todavía se está frenando el ingreso de este virus a la provincia», señaló.

Para finalizar hizo mención a los remedios caseros, algo muy común de recomendar para aliviar los síntomas. «Con los remedios naturales soy respetuoso, es una creencia, pero desde el punto de la vista de la evidencia, de poder recomendar con fuerza científica no lo puedo hacer, no hay nada de ese tipo que alivie, excepto todo lo que pueda ser refrescante, tomar bastante líquido, eso sí ayuda al organismo, el resto no puedo recomendar», culminó el médico.