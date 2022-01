Confirman primer caso de flurona en el hospital de niños de Santa Fe

Compartir

Linkedin Print

Un niño de 3 años que ingresó a la terapia intensiva del hospital de Niños Orlando Alassia de Santa Fe por un cuadro de epilepsia fue diagnosticado con flurona, es decir que se le detectaron los virus del coronavirus y de la influenza al mismo tiempo, informó el director del centro asistencial, Osvaldo González Carrillo.

A su vez, la subsecretaria de Equidad del Ministerio de Salud, Romina Carrizo, añadió que se trató de un «hallazgo», ya que se lo detectó a través de un estudio específico al ingresar a terapia debido a que no fue internado «por patologías respiratorias sino una de base» que el paciente ya tenía.

El primer caso de flurona en el mundo fue reportado el 2 de enero en Israel y se trató de una mujer embarazada que estaba vacunada contra el Covid, mientras que días después el gobierno de Cataluña informó sobre «casos esporádicos» de esta combinación registradas en su territorio y las autoridades brasileñas dieron cuenta de cuatro casos.

El director del hospital Orlando Alassia informó que el niño tiene colocadas dos dosis de Sinopharm pero que la última vez que fue inoculado contra la gripe fue hace dos años, y que por haber presentado una buena evolución pasó a una terapia intermedia.

«Es un paciente de 3 años que ingresa a la terapia intensiva por un cuadro de epilepsia, tuvo convulsiones, ya tenía antecedentes de epilepsia. A todos los pacientes que ingresan a terapia intensiva, por la gravedad de los casos, se les hace un panel viral y (en este caso) dio coronavirus más influenza», dijo el funcionario en una conferencia de prensa en el hospital.

González Carrillo consideró que «fue un hallazgo» esa detección, y reiteró que «en sí el paciente no ingresó por una patología respiratoria».

«De los pacientes que teníamos internados en terapia por coronavirus este es el que mejor está. Es más, ya salió de la terapia intensiva, está en una terapia intermedia, con cuidados especiales», añadió.

El funcionario dijo que «es muy frecuente encontrar pacientes con dos virus», pero que hasta el momento «no habíamos tenido pacientes con influenza».

«Sí habíamos tenido pacientes con coronavirus y sincicial, tuvimos algún paciente con coronavirus y adenovirus, es frecuente encontrar pacientes con asociación de cuadros virales respiratorios», completó.

En efecto, el virus sincicial respiratorio es una enfermedad de alta contagiosidad, que se transmite por contacto directo con secreciones nasales y es uno de los principales causantes de la bronquiolitis.

Luego, dijo que el chico no tiene antecedentes de viaje, pero consideró que «probablemente alguien de la familia, un cuidador, tenía el virus y lo contagió».

«Probablemente no tenga cuadro respiratorio porque este chico está vacunado, tiene dos dosis de Sinopharm, lo que sí no tenía era dosis de antigripal, la última era de hace dos años», añadió.

Sobre la posibilidad de otros casos de flurona, González Carrillo no lo descartó, pero explicó que «como este es un estudio muy especial (panel viral), quizás si hubiéramos hecho algún otro no lo hubiéramos encontrado. Lo que uno tiene que suponer es que la carga viral tiene que haber sido baja y que la posibilidad que tiene de contagio también es muy baja», agregó, y dijo que el paciente «tiene una buena evolución, salió de terapia intensiva, está en cuidados especiales, pero más que todo por el tratamiento de la epilepsia».

El director del hospital indicó que «la mayoría de los chicos internados en sala general son pacientes con Covid y la mayoría de los que tenemos en terapia intensiva son por Covid», haciendo la diferencia de la causa original de la internación.

«En total tenemos 21 pacientes internados en el hospital, de los cuales tres están en área intensiva pediátrica y tres en neonatología. El resto está en sala general, la mayoría tiene comorbilidades y la mayoría son con Covid», precisó.

Compartir

Linkedin Print