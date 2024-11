Confirmaron el fixture del Seven de la República en Paraná

El seleccionado de la Unión Entrerriana de Rugby, en la rama masculina, hará su estreno el próximo sábado 7 de diciembre frente a Tierra del Fuego. En la 40º edición del certamen, en la zona de la UER también tendrá a Tucumán y Mar del Plata como rivales.

Se acerca una nueva edición del tradicional Seven de la República, que se celebrará el sábado 7 y domingo 8 de diciembre en la ciudad de Paraná y se conoció el fixture. Esta edición marcará la 40° edición del torneo masculino y la 8° del femenino. Los partidos se disputarán en dos sedes: la sección El Plumazo del club Estudiantes y en La Tortuguita de Rowing. En cuanto al equipo masculino de Entre Ríos, ya se conoce el cronograma para el primer día de la competencia.

El torneo contará con seis zonas, cada una integrada por cuatro equipos. En la Zona 2, estará el seleccionado masculino de la Unión Entrerriana de Rugby, junto a Tucumán, Mar del Plata y Tierra del Fuego, tres combinados acostumbrados a pelear en lo más alto del certamen.

El debut del equipo entrerriano será el sábado 7 de diciembre a las 10.40, enfrentando a Tierra del Fuego en la cancha 1 de El Plumazo. Tras un breve descanso, se medirán con los marplatenses a las 17.40 en el mismo campo. El cierre de la etapa clasificatoria para Entre Ríos será a las 19.40 ante Tucumán, otro de los equipos favoritos en la competencia.

Esta semana, en el Centro de Convenciones de la ciudad de Paraná, ubicado en el parque Urquiza, se realizó la presentación oficial del Seven de la República. En el evento estuvieron presentes autoridades de la Unión Entrerriana de Rugby, de la Unión Argentina de Rugby, así como representantes del gobierno provincial y municipal de Paraná.

El Seven de la República no solo representa una excelente oportunidad para despedir el año rugbístico, sino que también es un espacio para que los seleccionados de las Uniones provinciales compartan experiencias y disfruten de un ambiente de camaradería. Aunque Santa Fe no tuvo una buena performance en 2023, en ediciones anteriores estuvo entre los principales protagonistas, por lo que el objetivo para este año será terminar lo más arriba posible en la clasificación.