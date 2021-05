Confirmaron la circulación de la cepa Manaos en Formosa, Clorinda, El Colorado, Pirané y Laishí

Compartir

En el parte informativo de ayer, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián”, confirmó la circulación de la cepa Manaos en las localidades de Formosa, Clorinda, El Colorado, Pirané y Misión Laishí. Asimismo, informó que 10 comprovincianos fallecieron y 639 fueron diagnosticados con coronavirus en toda la provincia.

En cuanto a la confirmación de dicha cepa, el organismo explicó que recibieron los resultados del Instituto Malbrán de secuenciación de genoma para detectar variantes del coronavirus; y que, de las 15 muestras enviadas por la Provincia de Formosa, 11 de ellas resultaron positivas para la variante P1 (Manaos).

Las muestras enviadas fueron tomadas en las ciudades de Formosa, Clorinda, El Colorado, Pirané y Misión Laishí.

En ese sentido, el Consejo advirtió que, teniendo en cuenta que las muestras corresponden a la primera quincena de abril, debe asumirse que la presencia de esta cepa tiene una dispersión geográfica mucho más amplia en el territorio provincial.

Fallecimientos, casos y altas

En otro orden, el organismo indicó que, los 10 fallecimientos por COVID 19 de la fecha son de siete vecinos de la ciudad de Formosa y tres de Clorinda.

Los primeros son Rosa de 99 años, Fidencio de 69 años, Carlos de 68 años, Francisca de 68 años, Mario de 67 años, Carlos de 66 años y Miguel de 37 años; y completan la decena de decesos, María de 64 años, Dorina de 63 años y Marcelo de 41 años, por quienes el Consejo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

Respecto a los 639 diagnósticos nuevos, los mismo fueron detectados en personas de entre ocho meses y 89 años, en el marco de los 3947 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, con el 16,2% de positividad, realizados en las últimas 24 horas.

Del total, 558 corresponden a la Ciudad de Formosa: 391 consultas por síntomas, 90 contactos estrechos, 66 por búsqueda activa, siete consultas por egreso y cuatro controles por internación; 16 a Clorinda: nueve consultas por síntomas, seis contactos estrechos y uno por búsqueda activa; nueve a El Colorado: siete contactos estrechos y dos consultas por síntomas; siete a Villafañe: cinco contactos estrechos, una consulta por síntomas y una consulta por egreso; seis a Belgrano: cuatro contactos estrechos y dos por búsqueda activa; seis a Ingeniero Juárez: dos contactos estrechos, dos consultas por síntomas y dos por búsqueda activa; seis a Pirané: cinco contactos estrechos y una consulta por egreso; cinco contactos estrechos a Riacho He He.

Otros cuatro contactos estrechos son de Estanislao del Campo; cuatro de General Güemes: dos contactos estrechos y dos consultas por síntomas; tres contactos estrechos de Ibarreta; tres búsquedas activas de Los Chiriguanos; dos búsquedas activas de Gran Guardia; un contacto estrecho y una consulta por síntomas de Misión Laishí; un contacto estrecho de El Espinillo; una búsqueda activa de Posta Cambio Zalazar y otra de Laguna Blanca; un ingreso desde Buenos Aires; otro desde Corrientes; otro desde Chaco; uno más desde Córdoba y uno desde Santa Fe.

Además, ayer se dio el alta médica a 393 pacientes recuperados que pertenecen a Formosa: 272, Clorinda: 62, General Belgrano: 18, Laguna Naineck: 13, Pirané: seis, El Colorado: cuatro, El Espinillo: cuatro, General Güemes: cuatro, Comandante Fontana: dos, Laguna Blanca: dos, y Buena Vista, Gran Guardia, Herradura, General Mansilla, Misión Laishí, Riacho He He, uno en cada localidad.

En ese contexto, al 10 de mayo de 2021, en la provincia de Formosa se diagnosticaron 13.912 casos de coronavirus, de los cuales 7.169 se recuperaron, 6.494 están activos, 215 fallecieron y 34 egresaron de la provincia. Además, se llevaron a cabo 441.166 test hasta la fecha, con el 3,15 % de positividad acumulada.

La cantidad de casos activos de COVID 19 por localidad se distribuye en Formosa con 5001; Clorinda, 500; General Belgrano, 119; Laguna Naineck, 91; Pirané, 87; Riacho He He, 63; Los Chiriguanos, 52; Misión Tacaaglé, 48; General Güemes, 42; Ingeniero Juárez, 38; Villafañe, 36; Ibarreta, 32; Palo Santo, 31; Herradura, 27; El Espinillo, 26; Colonia Pastoril, 22; Comandante Fontana, 21; Buena Vista, 21, Misión Laishí, 19; El Colorado, 17; Villa Dos Trece, 17; Estanislao del Campo, 16; Villa Escolar, 14; Siete Palmas, 13; Laguna Blanca, 12; Tatané, 10.

También hay siete casos activos en Gran Guardia; seis en Subteniente Perín, Mojón de Fierro, Las Lomitas y Posta Cambio Zalazar; cinco en La Primavera; tres en General Mansilla y Lamadrid; dos en Tres Lagunas, el Potrillo, Guadalcazar y Laguna Yema; uno en Pozo de Maza; y 68 de ingresos desde otras jurisdicciones.

Controles

En las últimas 24 horas la Policía de la provincia registró el ingreso al territorio de 453 camiones de carga, 96 vehículos y 170 personas; controló en la vía pública a 29.062 personas y 5.822 vehículos; labró actas de infracción a 24 vehículos y 432 personas por incumplimiento de medidas sanitarias; intervino dos fiestas privadas; y detectó un ingreso irregular judicializado y cuatro violaciones de cuarentenas de contactos estrechos.

Velocidad de la

propagación del virus

Por último, el Consejo recordó que, hace una semana, se señaló la velocidad de la propagación del virus y la incidencia del mismo en personas cada vez más jóvenes eran indicativos de la presencia de nuevas cepas de coronavirus, que son más contagiosas y más peligrosas para la salud y la vida de la población.

Esta conjetura fue confirmada por el Instituto Malbrán el cual informó que el 73% de las muestras enviadas eran positivas para la variante P1 Manaos, que se caracteriza por ser mucho más contagiosa al provocar mayor carga viral y capacidad de reinfectar, generando fuertes brotes de contagios que impactan en los sistemas de salud y en la letalidad de la enfermedad.

Las evoluciones de los indicadores epidemiológicos en la provincia son compatibles con la circulación viral de esta variante, por lo cual debe asumirse su presencia en más localidades que aquellas donde esta se ha confirmado. Tampoco se puede descartar la existencia de otras variantes del virus en el territorio provincial.

“Las medidas de cuidado frente a esta cepa del virus son las que ya conocemos: distanciamiento social, uso obligatorio del barbijo, lavado frecuente de manos, ventilación de los ambientes, cumplimiento de todos los protocolos vigentes, y fundamentalmente, evitar la circulación innecesaria de personas porque ello implica inevitablemente un riesgo de exposición al virus”, finalizó el parte.

